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Сотрудники омбудсмена принимают участие в работе национального диалога

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 15 ноября, группа сотрудников института омбудсмена во главе с руководителем аппарата Аскатом Азарбековым принимает участие в работе национального диалога на тему "Лидеры сообществ с местного до глобального: партнерство власти и гражданского общества по продвижению реформ в изменяющемся мире".

В мероприятии также принимают участие представители кабинета министров, Жогорку Кенеша, совета безопасности, центральной избирательной комиссии, а также ряда правозащитных и гражданских НКО республики – ОО правозащитное движение "Бир Дуйно – Кыргызстан", ОО "Энсан Диамонд", включая представителей сообществ из регионов, проживающих в зонах риска, историков, писателей, общественных деятелей, частных адвокатов и экспертов.

На обсуждение участников национального диалога вынесены такие темы, как: "Выявление факторов риска и бедствий с сообществ до глобального уровней", "Об общественной безопасности: о системных и новых рисках и вызовах КР", "Гендерный дисбаланс: о важности продвижения равного доступа к политике и ресурсам, женщины и выборы", "Обеспечение равного доступа к услугам: продовольственная безопасность, доступ к медицине, к социальным услугам и гражданскому участию в процессе принятия решений с сообществ до глобального уровней".

Также будет проведена презентация резолюции плана действий партнерства власти и ОГО и даны ключевые рекомендации.


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URL: https://www.vb.kg/409333
Теги:
гендер, омбудсмен, медицина, женщины
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