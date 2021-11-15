В Кыргызстане стартовал чемпионат страны по баскетболу (фото)

Вчера в столичной гимназии №29 стартовал чемпионат страны по баскетболу среди женских и мужских команд высшей лиги. Первые игры преподнесли болельщикам различные сюрпризы: приятные и не очень.

Перед началом турнира генеральный секретарь Федерации баскетбола страны Евгений Пехов сообщил корреспонденту VB.KG: " В турнире высшей лиги участвуют шесть мужских и столько же женских команд. К сожалению, не смогли из-за финансовых проблем принять участие в группе сильнейших дружины "Гризли" из Иссык-Кульской области и "Ош". Эти коллективы будут сражаться в первом дивизионе. Зато мы рады возвращению высшую лигу столичного "Динамо". Имеет смысл поблагодарить руководителей Кыргызского Технического университета имени Раззакова, которые нашли достойную замену умершему недавно главному тренеру команды "Политехник" Александру Михайлову. Руководить этой студенческой дружиной теперь будет бывший игрок сборной Кыргызстана, много лет выступавший в ведущих клубах Казахстана Владимир Геллерт. Кстати, две женские команды команды "Политехника" возглавила вернувшаяся в баскетбол тренер Айгуль Джапарова. Уверен, команды спортклуба "Политехник" станут одними из главных претендетов на золотые медали первенства. Есть еще одна приятная новость: в первой лиге будут участвовать рекордной количество команд - 18! А это значит, что баскетбол в Кыргызстане продолжает развиваться".

Чтож, можно поздравить федерацию баскетбола с возросшей массовостью этой игры в нашей стране. Однако возникает вопрос: почему не блещут на международной арене наши великаны, когда появятся в стране профессиональные клубы? На эти вопросы у Евгения Пехова и президента Федерации федерации Сабыржана Кадырова, похоже, нет ответов. Но будем довольствоваться тем, что у нас есть.

В мужском турнире Алга-КТУ "Манас победила "Политехник" со счетом 75:52, "Динамо" взяло верх над "Легионом" - 88:75. Еще один поединок между "Гиннесом-29" и "Шумом перенесен. В женских состязаниях победы одержали "Политехник" и "Гиннес-29".