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В Таласской области состоялось открытие "Дома юстиции"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Манасском районе Таласской области состоялось открытие "Дома юстиции". Теперь сотрудники территориального органа пробации, государственный нотариус и адвокаты гарантированной государством юридической помощи принимают население по адресу: Таласская область, Манасский район, село Покровка, улица Кояшева, рядом с районной госадминистрацией.

Отметим, что всего в 2021 году открыли свои двери три "Дома юстиции", еще два находятся в Джалал-Абадской области город Таш-Комур и село Ала-Бука.

Кроме того, идет строительство еще трех "Домов юстиции" в городе Кара-Суу Ошской области, селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и селе Чаек Джумгалского района Нарынской области. Планируется строительство "Дома юстиции" в Баткене.

Строительство данных объектов направлено на обеспечение всей необходимой юридической помощью жителей отдаленных регионов страны.


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URL: https://www.vb.kg/409335
Теги:
Министерство юстиции, Таласская область, Кыргызстан
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