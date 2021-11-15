В Таласской области состоялось открытие "Дома юстиции"

В Манасском районе Таласской области состоялось открытие "Дома юстиции". Теперь сотрудники территориального органа пробации, государственный нотариус и адвокаты гарантированной государством юридической помощи принимают население по адресу: Таласская область, Манасский район, село Покровка, улица Кояшева, рядом с районной госадминистрацией.

Отметим, что всего в 2021 году открыли свои двери три "Дома юстиции", еще два находятся в Джалал-Абадской области город Таш-Комур и село Ала-Бука.

Кроме того, идет строительство еще трех "Домов юстиции" в городе Кара-Суу Ошской области, селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и селе Чаек Джумгалского района Нарынской области. Планируется строительство "Дома юстиции" в Баткене.

Строительство данных объектов направлено на обеспечение всей необходимой юридической помощью жителей отдаленных регионов страны.