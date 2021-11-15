В Бишкеке прошла осенняя спартакиада

В парке на улице Боталиева прошли финальные соревнования в программе осенней спартакиады столицы.

В состязаниях участвовали победители районного этапа по 4-ем видам спорта: мини- футбол, эстафета, дартс, аркан тартыш среди детей и подростков.

По результатам соревнований 1 место занял Ленинский район, 2 место – Первомайский район, 3 место – Свердловский район.

Цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, вовлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, отвлечение детей от негативных явлений в обществе.

Организаторами мероприятия выступили Управление физической культуры и спорта мэрии Бишкека совместно с РУВД и инспекторами по делам несовершеннолетних четырех районов столицы.

Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами.