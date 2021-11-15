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В Бишкеке прошла осенняя спартакиада

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- Айжан Мамбеталиева
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В парке на улице Боталиева прошли финальные соревнования в программе осенней спартакиады столицы.

В состязаниях участвовали победители районного этапа по 4-ем видам спорта: мини- футбол, эстафета, дартс, аркан тартыш среди детей и подростков.

По результатам соревнований 1 место занял Ленинский район, 2 место – Первомайский район, 3 место – Свердловский район.

Цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, вовлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, отвлечение детей от негативных явлений в обществе.

Организаторами мероприятия выступили Управление физической культуры и спорта мэрии Бишкека совместно с РУВД и инспекторами по делам несовершеннолетних четырех районов столицы.

Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами.


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URL: https://www.vb.kg/409337
Теги:
дети, спартакиада, Бишкек
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