В Бишкеке прошла осенняя спартакиада

В парке на улице Боталиева прошли финальные соревнования в программе осенней спартакиады столицы.
В состязаниях участвовали победители районного этапа по 4-ем видам спорта: мини- футбол, эстафета, дартс, аркан тартыш среди детей и подростков.
По результатам соревнований 1 место занял Ленинский район, 2 место – Первомайский район, 3 место – Свердловский район.
Цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, вовлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, отвлечение детей от негативных явлений в обществе.
Организаторами мероприятия выступили Управление физической культуры и спорта мэрии Бишкека совместно с РУВД и инспекторами по делам несовершеннолетних четырех районов столицы.
Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными призами.