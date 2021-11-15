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Акимы районов проверяют готовность УИКов

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- Айжан Мамбеталиева
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Глава Свердловского района Бахтияр Карамшаков проверил готовность избирательных участков района к проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Глава района выборочно посетил избирательные участки, где особое внимание уделил материально-техническому обеспечению избирательных участков, которых на территории Свердловского района 58.

В настоящее время готовность избирательных участков составляет 80 процентов. Ведется соответствующая плановая работа по оснащению объектов всем необходимым.

Большая часть избирательных участков расположена в образовательных учреждениях города, руководители которых рассказали о проводимой работе по подготовке участков к проведению выборов.

Сотрудники мэрии обращаются к горожанам: Если вы стали свидетелями вмешательства в предстоящий выборный процесс сотрудников акимиатов, МТУ, руководителей общеобразовательных организаций, просим сразу сообщить нам. Обращения принимаются с 9 утра по 18 часов вечера по номерам:

- Свердловский район: 0(312) 43-38-63, также присылать фото и видеоматериалы на WhatsApp: (0776) 680-544;

- Первомайский район: 0(312) 62-11-61, также присылать фото и видеоматериалы на WhatsApp: (0999) 312666;

Октябрьский район: 0(312) 57-89-00, также присылать фото и видеоматериалы на WhatsApp: (0772) 408-412;

Ленинский район: 0(312) 65-69-02, также присылать фото и видеоматериалы на WhatsApp: (0702) 927288;

Горячая линия ЦИК КР: 1255, 660240.


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URL: https://www.vb.kg/409338
Теги:
выборы, Бишкек, мэрия, ЦИК
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