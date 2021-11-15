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В доме престарелых организовали Осенний бал

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкекском социальном стационарном учреждении для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья провели осенний бал.

Это стало настоящим праздником для постояльцев учреждения и гостей – представителей муниципалитата столицы, попечительского совета БССУ, спонсоров и волонтеров.

Команды, сформированные из числа подопечных и сотрудников организации, показали мастерство по оформлению даров осени, исполнили танцевальные номера, музыкальные композиции и театральные сценки.

Музыкальную поддержку конкурсантов обеспечил ансамбль пограничных войск. Победители и участники конкурса получили призы.

В Бишкекском социальном стационарном учреждении общего типа для пожилых и ЛОВЗ проживает 207 человек, всем подопечным данного учреждения предоставляются бесплатные социальные, медицинские, бытовые услуги, а так полностью обеспечиваются одеждой, обувью, предметами первой необходимости.


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URL: https://www.vb.kg/409339
Теги:
дом престарелых, праздник, Бишкек, ЛОВЗ
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