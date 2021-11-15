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Камчыбек Ташиев продолжает пополнять бюджет

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- Алина Мамаева
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Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что Эркин Салымбеков заплатил в казну 100 миллионов сомов и был отпущен под подписку о невыезде.

Как сообщалось ранее, отдельные должностные лица Министерства сельского хозяйства в сговоре с представителями частного бизнеса организовали устойчивый канал получения незаконных доходов путем принудительного взимания с экспортеров сельхозпродукции денежных средств за оформление разрешительных документов на вывоз продукции в страны ЕАЭС.

В связи с этим были задержаны чиновники Минсельхоза и владелец частной компании Эркин Салымбеков. В ходе следствия также выяснилось, что чаастники, вовлеченные в указанную коррупционную схему, уклонялись от упаты налогов.

В ходе следствия подозреваемый Салымбеков внес на депозитный счет ГКНБ 100 миллионов сомов в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба, полный размер которого будет установлен по результатам проверки. Первомайский районный суд города Бишкека в отношении него была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Отмечено, что ГКНБ продолжает расследование уголовного дела по факту коррупции в сфере перемещения отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС. Чекисты намерены привлечь к ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению, и добиться полного возмещения ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/409349
Теги:
бюджет, Кыргызстан, ГКНБ
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