Пятерых милиционеров, подозреваемых в пытках, заключили под стражу

Ошский городской суд вынес решение о заключении под стражу четырех действующих и одного бывшего сотрудника Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Джалал-Абадской области. Об этом сообщает член Коалиции Джалал-Абадская правозащитная организация "Справедливость".

Милиционеры обвиняются в применении пыток в отношении 28-летнего жителя села Торкен Токтогульского района Абжала Нурубекова, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков в апреле 2019 года. Нурубеков вины не признает и говорит, что улики ему подбросили.

По версии следствия, в отношении Нурубекова сотрудники СБНОН применяли пытки - били, пинали, на голову надевали полиэтиленовый пакет, избивали арматурой. В результате чего мужчина терял сознание и даже обмочился.

По словам адвоката организации "Справедливость" Нурислама Райимжанова, проведены судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы, которые подтвердили факт применения пыток в отношении Нурубекова.

Было возбуждено уголовное дело, Нурубекова признали потерпевшим, но дело затянулось и на протяжении более двух с половиной лет не передавалось в суд. Сначала дело расследовали в Джалал-Абаде, затем его передали в Ош.

2 ноября решением Ошского городского суда четверо действующих и один бывший сотрудник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков взяты под стражу и водворены в СИЗО-25 г. Ош.