В Бишкеке оштрафованы горожане нарушившие правила благоустройства

Ежедневно командой санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

По итогам рейдовых мероприятий по пунктам приема пластиковых бутылок (вторсырья) выписаны штрафы по адресам: Мусы Джалиля, Малдыбаева, Турусбекова-Линейная, Чуйкова №17, Шота Руставели.

По рейдам по продаже угля оштрафованы товарищи Бабышов М. по улице Сары-Озон, Абдыкеримов Ж. по ул.Анкара, Аккулаков Н. На них выписаны протоколы по статье 70 по 3 тысячи сомов на каждого.

По этой же статье нарушили компании "Нурзаман", "Профикс", "Кыргызтелеком БГТС" и Джусупбеков Н. Им грозит штраф для физических лиц – 3 тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

Сразу 3 нарушения по данной статье зафиксированы по соблюдению чистоты и порядка со стороны компании "Комтранском" в 10-микрорайоне, по улице Камской и по улице Байтик Баатыра. На них мы выписали штраф на общую сумму 39 тысяч сомов согласно статье 70 Кодекса КР "О нарушениях". Но нарушение не было признано, дело будет рассматриваться на административной комиссии.

Также имеются нарушители, которые не сознаются в содеянных проступках и не принимают какие-либо меры по их устранению, в таких случаях санитарно-экологическая инспекция привлекает административную комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия определенных решений по ним.