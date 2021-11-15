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Садыр Жапаров встретился с жителями жилмассива возле ТЭЦ-2

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 ноября, встретился с жителями жилого массива, образовавшегося возле ТЭЦ-2 в Бишкеке.

Ранее, в августе этого года, глава государства посетил стратегический объект, после чего встретился с местными жителями. В ходе беседы они озвучили вопросы по трансформации участков вокруг ТЭЦ-2, строительства социальных объектов и другие насущные проблемы.

Он сообщил, что для решения проблем с электроэнергией планируется введение стратегического объекта ТЭЦ-2 в эксплуатацию в конце 2022 – середине 2023 годов.

Глава государства напомнил, что, несмотря на нахождение у верховья рек, Кыргызстан вынужден сегодня импортировать электроэнергию у соседних стран. Он рассказал, что для решения проблем с дефицитом электроэнергии государство планирует строить дополнительные ТЭЦ и мини ГЭСы.

Относительно трансформации участков, президент Садыр Жапаров дал соответствующее поручение кабинету министров.

"До конца этой недели выйдет постановление кабинета министров, после чего энергетики завершат все остальные процедуры, и потом начнется выдача красных книг", - сказал он.

Также в ходе встречи было поручено решить вопрос о включении жилмассива близ ТЭЦ-2 в состав города Бишкек.

Глава государства подчеркнул, что вопрос транформации участков жилого массива, образовавшегося возле ТЭЦ-2 не решался на протяжении долгих лет.

"Это ошибки прежних властей, которые не решались годами. Мы потихоньку их будем решать. Такие проблемы есть во всех отраслях, не только по земельным вопросам. К примеру, в министерствах, в ведомствах, в регионах, горнодобывающей отрасли и других", - сказал он.

Вместе с тем, он особо подчеркнул, что отныне не будет такого понятия, как захват земель.

"Если кто-то решит так сделать, то его сразу задержат за нарушение закона. Не должно быть такого", - заявил он, добавив, что для решения жилищных вопросов граждан полностью изменена политика Государственной ипотечной компании, начата выдача квартир и низкопроцентных ипотечных кредитов.

"На следующий год выделим ГИК 5,5 миллиардов сомов на реализацию программы, чтобы у нуждающихся была возможность получить жилье по ипотеке на 10, 15, 25 лет. Будем выдавать квартиры и в областях, и в районных центрах. Главы областей, мэры, акимы будут работать в этом направлении и держать на контроле этот вопрос", - отметил Садыр Жапаров.

На встрече с местными жителями президент Садыр Жапаров также отметил, что им даны поручения кабинету министров по решению вопросов стоимости угля в осенне-зимний период. По его данным, сегодня-завтра его стоимость в столице будет значительно снижена.

Местные жители выразили свою благодарность за решение их многолетней проблемы. По их словам, ранее в течение 16 лет они обращались в разные инстанции, но проблема так и не решалась.


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URL: https://www.vb.kg/409358
Теги:
президент, Бишкек, жилмассив, Садыр Жапаров, ТЭЦ
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