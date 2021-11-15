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Садыр Жапаров: Важно, чтобы каждый честно проголосовал на выборах

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- Бакыт Басарбек
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"Важно, чтобы каждый действовал как настоящий патриот своей страны и честно проголосовал на выборах", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, касаясь темы предстоящих парламентских выборов, сегодня, 15 ноября, во время беседы с жителями жилого массива, образовавшегося возле ТЭЦ – 2 г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства обратил особое внимание на то, что предстоящие выборы депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики – это последний политический процесс на будущие пять лет. После проведения этих выборов особый акцент будет сделан на развитие экономики страны.

Садыр Жапаров еще раз призвал население, в том числе и жителей данного жилого массива быть честными, активными на выборах и не продавать свои голоса. Каждый голос – решающий. В случае, если они станут свидетелями, как кто-то агитирует к подкупу голосов за того или иного кандидата или партию, необходимо оперативно принять соответствующие меры.

Президент напомнил, что граждане, которые продают и покупают голоса на выборах, будут привлечены к ответственности. В Уголовном кодексе есть соответствующая статья, согласно которой человеку грозит лишение свободы.

По его словам, практика показывает, что только такой метод поможет остановить подобные правонарушения. Иначе многие соблазняются на деньги и готовы пойти на подкуп или продать свои голоса.

"Как вы знаете, в прошлые выборы все было наоборот, голоса продавались и покупались, использовался административный ресурс, заставляли "бегать" местных руководителей, врачей, учителей. А теперь мы делаем наоборот, при выявлении таких фактов, виновные будут лишаться своих должностей. К примеру, за подобные факты ряд руководителей уже покинул свои посты", - добавил Глава государства.

Президент Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что отныне такого больше не будет и само понятие как нечестные выборы будет исключено.


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URL: https://www.vb.kg/409363
Теги:
выборы, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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