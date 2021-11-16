Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Младшая дочь Путина создает свой венчурный фонд

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный директор фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, которую СМИ называют младшей дочерью российского президента, создаст свой венчурный фонд. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседники СМИ рассказали, что Тихонова подала заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций" совместно со своим первым заместителем – Натальей Поповой. Фонд будет специализироваться на посевных инвестициях в стартапы. В "Иннопрактике" подтвердили, что в каждый из проектов будет вложено около трех миллионов рублей.

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме в июне 2021 года Тихонова рассказывала, что интерес для инвестиций могут представлять прорывные технологии.

Фонд "Иннопрактика" создан в 2012 году Московским государственным университетом. СМИ сообщали, что Тихонова может курировать в МГУ проекты, связанные с искусственным интеллектом. В декабре 2018 года она впервые показалась на публике в сюжете на гостелевидении о работе нейроцентра "Иннопрактики".

В материале рассказывалось о придуманной фондом технологии, которая, как утверждалось, позволяет программировать человеческое подсознание с помощью контроля над электрическими сигналами мозга.

Источник: Радио Азатлык


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409364
Теги:
Владимир Путин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  