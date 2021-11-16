В Бишкеке обсудили права человека в условиях борьбы с экстремизмом

В Бишкеке открыт международный круглый стол "Соблюдение прав человка в условиях борьбы с экстремизмом в регионе ОБСЕ, который организован правозащитным движением "Бир Дуйно" и Институтом омбудсмена КР.

На встрече международные эксперты, правозащитники и представители органов госорганов КР обсудят проблемы распространения экстремизма в регионе, вопросы соблюдения фундаментальных прав человека и справедливого правосудия.

Дискуссии окажут содействие укреплению партнерства, сотрудничества гос и гражданского секторов в поиске возможных форматов продвижения прав человека в условиях новых угроз для безопасности и прав.

Данное мероприятие соответствует посланию президента КР Жапарова С. Н. . - участника 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, где он выразил опасения относительно ситуации в Афганистане и вопросов выходящих на первый план в по безопасности Центральной Азии. Также им были озвучена идея по созданию в Бишкеке Центра по противодействию международной организованной преступности.

Международный круглый стол инициирован в партнерстве с членами платформы "Гражданская солидарность", aeticl19 и информационно-аналитическим центром COBA в рамках международного фестиваля документальных фильмов по правам человека "Бир дуйно Кыргызстан-2021", основной темой которого являются права человека в период рисков и бедствий.

Мероприятие проводится при поддержке МИД Германии.