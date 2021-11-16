Константин Караханиди: Мне выпала счастливая доля

Сегодняшний наш герой человек многогранный, который ярко выразил себя в науке. В настоящий момент он является доцентом кафедры организации работы с молодёжью и развития русского языка КГУСТА им.Н.Исанова, долгие годы преподавал в вышеназванном ВУЗе. Он был одним из первых, кто в лихие 90-е занялся коммерцией на Моссовете (одна из самых коммерческих и оживленных улиц Бишкека). Читая его житейские рассказы, попадаешь в яркий и красочный мир писателя. Наш герой унаследовал от бабушки и матери талант кулинарии, каких только солений, варений зимних заготовок можно не увидеть в его подвале.

Новая жизнь после испытаний

Константин Караханиди является этническим греком, его предки были выселены с Черноморского побережья Кавказа после Великой отечественной войны в 1949 году. На долю бабушки Константина Савельевича – Феодоры выпало немало тяжелых испытаний. Ее мужа Анастаса посадили в тюрьму по ложному доносу, после 10 лет заключения его освободили. Потом началась депортация греков с другими народами Кавказа, когда им дали несколько часов на сбор. Она с тремя маленькими дочками, взяв лишь самое необходимое, оставила родной кров, нажитое непосильным трудом имущество, и вместе с другими греками отправилась в товарном вагоне в Казахстан. Многие рассказы Константин Савельевич посвятил своей любимой бабушке, один из которых так и называется "Бабушка Феодора осваивает русский язык".

Кулинар от Бога

- Моя бабушка была кулинаром от Бога, в нашем доме всегда пахло вкусно, так как мои предки жили на Кавказе, то они переняли культуру живших там народов. Это отразилось и в кулинарии, бабушка готовила блюда кавказкой кухни - харчо, долма, лобио, хаш и др. Она могла за короткое время организовать богатый стол из подручных продуктов. Хоть и бабушка была женщиной без образования, но она неплохо владела турецким, армянским, грузинским языками. Она шила красивые наряды, поступали заказы от соседок и тех, кто знал о ее таланте швеи. Бабушка, несмотря на все тяготы, которые выпали на ее долю, сохранила в себе человечность, не стала жестокой, не озлобилась на мир. Моя мама София Караханиди переняла от бабушки кулинарное мастерство. Помню дядя приводил к нам гостей и спорил, что мама за короткое время сможет накрыть стол с разнообразным меню и в итоге выигрывал спор. Дедушка и бабушка с детьми жили в Казахстане, но потом их зять пригласил в Кыргызстан, где он занимал высокую должность. Мама окончила Алматинский мединститут.

Не смог оставить то, что было дорого

Вначале 90-е годов у греков появилась возможность уехать на историческую Родину. Почти все мои родственники уехали в Грецию, после смерти отца мать тоже уехала на землю предков. Мне тоже предложили переехать, но у меня здесь в Кыргызстане был налажен быт, трудился на любимой работе, только защитил кандидатскую диссертацию. Смог организовать коммерческую точку на Моссовете, в то время каждый старался выжить, люди ходили по головам, воспитанный в честных традициях я увидел людей с иными принципами.

Блюда по бабушкиным рецептам

Первым моим блюдом был гоголь-моголь по бабушкиному рецепту. Конечно, каждый готовит его по-своему, но бабушкин был очень вкусный. Я рад, что смог как мама перенять этот кулинарный талант. Мне нравится экспериментировать на кухне, пробовать новое, раньше консервацию готовил сам, с годами становится сложнее. Поэтому сейчас сотрудничаю с другими кулинарами, которые занимаются консервацией. Мы с супругой Мариной одними из первых стали привозить из Греции продовольственные товары.

С родиной связана память

Впервые увидел Грецию, когда поехал по программе поддержки диаспор в 90-е годы. Конечно, это была совсем иная благополучная жизнь, резко отличавшая от нашей кыргызстанской. Там многие места связаны с историческими событиями. Конечно, Греция бесконечна интересна, здесь зарождалась мировая культура, жили великие философы. Но все таки Родиной считается то место, где ты родился, вырос, получил образование, где живут близкие тебе люди.