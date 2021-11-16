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Жапаров подписал уголовные кодексы, которые ранее возвращал на доработку

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Уголовный кодекс КР, Кодекс КР о правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс КР и закон о введение в действие уголовных кодексов.

Отметим, что доработанные по итогам возражений Главы государства и принятые Жогорку Кенешем Кыргызской Республики уголовные кодексы были подписаны Президентом страны 28 октября т. г.

Ранее вышеуказанные законодательные акты ввиду наличия ряда внутренних разночтений и противоречий с Конституцией Кыргызской Республики и действующим законодательством Кыргызской Республики были возвращены Президентом Кыргызской Республики в законодательный орган для выработки согласованного варианта.


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URL: https://www.vb.kg/409375
Теги:
Садыр Жапаров, Уголовный кодекс, Кыргызстан
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