Жапаров подписал уголовные кодексы, которые ранее возвращал на доработку

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Уголовный кодекс КР, Кодекс КР о правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс КР и закон о введение в действие уголовных кодексов.

Отметим, что доработанные по итогам возражений Главы государства и принятые Жогорку Кенешем Кыргызской Республики уголовные кодексы были подписаны Президентом страны 28 октября т. г.

Ранее вышеуказанные законодательные акты ввиду наличия ряда внутренних разночтений и противоречий с Конституцией Кыргызской Республики и действующим законодательством Кыргызской Республики были возвращены Президентом Кыргызской Республики в законодательный орган для выработки согласованного варианта.