Аэропорт Оша перешел на зимнее расписание

В международном аэропорту "Ош" стартовала осенне-зимняя навигация. На новое расписание полетов аэропорт перешел 31 октября 2021 года и будет действовать до 26 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".
КАЗАХСТАН
Авиакомпания TEZ JET
- Ош–Шымкент-Ош 3 раза в неделю;
- Ош–Алматы-Ош 3 раза в неделю.
РОССИЯ
Авиакомпания Avia Trafic Company
- Ош–Москва–Ош 7 раз в неделю;
- Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 1 раз в неделю;
- Ош – Иркутск-Ош 1 раз в неделю;
- Ош – Красноярск–Ош 1 раз в неделю;
- Екатеринбург-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю;
- Ош – Новосибирск – Ош 2 раза в неделю.
Авиакомпания "Аэрофлот"
- Москва-Ош–Москва 7 раз в неделю;
- Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 2 раза в неделю.
Авиакомпания "Россия"
- Москва-Ош–Москва 1 раз в неделю;
- Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 1 раз в неделю.
Авиакомпания "Икар"
- Красноярск-Ош–Красноярск 1 раз в неделю.
Авиакомпания "Северный ветер"
- Пермь-Ош-Пермь 1 раз в неделю;
- Минеральные Воды–Ош–Минеральные воды 1 раз в неделю;
- Нижний Новгород-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю;
- Ростов–Ош–Ростов 1 раз в неделю;
- Уфа-Ош–Уфа 1 раз в неделю;
- Омск-Ош-Омск 1 раз в неделю;
- Тюмень–Ош–Тюмень 1 раз в неделю;
- Кемерово–Ош–Кемерово 1 раз в неделю;
- Астрахань–Ош-Астрахань 1 раз в неделю;
- Оренбург-Ош-Оренбург 1 раз в неделю;
- Краснодар-Ош-Краснодар 1 раз в неделю.
Авиакомпания "Уральские Авиалинии"
- Екатеринбург-Ош-Челябинск 1 раз в неделю;
- Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю;
- Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 2 раза в неделю;
- Воронеж-Ош-Воронеж 1 раз в неделю;
- Челябинск-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю;
- Уфа-Ош-Уфа 1 раз в неделю;
- Казань-Ош-Казань 1 раз в неделю;
- Краснодар – Ош-Краснодар 1 раз в неделю;
- Москва-Ош – Москва 2 раза в неделю;
- Ростов-Ош-Ростов 1 раз в неделю;
- Самара-Ош-Пермь 1 раз в неделю;
- Пермь-Ош-Самара 1 раз в неделю.
Авиакомпания S7
- Москва-Ош-Москва 1 раз в неделю;
- Иркутск-Ош-Иркутск 1 раз в неделю;
- Новосибирск-Ош-Новосибирск 3 раза в неделю;
- Омск-Ош-Тюмень 1 раз в неделю;
- Москва-Ош-Омск 1 раз в неделю;
- Кемерово-Ош-Уфа 1 раз в неделю;
- Самара-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю;
- Тюмень-Ош-Барнаул 1 раз в неделю;
- Владивосток-Ош-Владивосток 1 раз в неделю;
- Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю;
- Москва-Ош-Самара 1 раз в неделю;
- Москва-Ош-Кемерово 1 раз в неделю.
ТУРЦИЯ
Авиакомпания Pegasus
- Стамбул-Ош-Стамбул 2 раза в неделю (аэропорт Сабиха Гекчен).
Также выполняются внутренние регулярные рейсы.
- Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания TEZ JET 26 раз в неделю (ежедневно 3-4 рейса).
- Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания Avia Trafic Company 7 раз в неделю (ежедневно).
- Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания "Эйр Манас" до 15 раз в неделю (ежедневно 1-2 рейса).