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Аэропорт Оша перешел на зимнее расписание

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- Наталья Крайнова
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В международном аэропорту "Ош" стартовала осенне-зимняя навигация. На новое расписание полетов аэропорт перешел 31 октября 2021 года и будет действовать до 26 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

КАЗАХСТАН

Авиакомпания TEZ JET

  1. Ош–Шымкент-Ош 3 раза в неделю;
  2. Ош–Алматы-Ош 3 раза в неделю.

РОССИЯ

Авиакомпания Avia Trafic Company

  1. Ош–Москва–Ош 7 раз в неделю;
  2. Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 1 раз в неделю;
  3. Ош – Иркутск-Ош 1 раз в неделю;
  4. Ош – Красноярск–Ош 1 раз в неделю;
  5. Екатеринбург-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю;
  6. Ош – Новосибирск – Ош 2 раза в неделю.

Авиакомпания "Аэрофлот"

  1. Москва-Ош–Москва 7 раз в неделю;
  2. Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 2 раза в неделю.

Авиакомпания "Россия"

  1. Москва-Ош–Москва 1 раз в неделю;
  2. Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 1 раз в неделю.

Авиакомпания "Икар"

  1. Красноярск-Ош–Красноярск 1 раз в неделю.

Авиакомпания "Северный ветер"

  1. Пермь-Ош-Пермь 1 раз в неделю;
  2. Минеральные Воды–Ош–Минеральные воды 1 раз в неделю;
  3. Нижний Новгород-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю;
  4. Ростов–Ош–Ростов 1 раз в неделю;
  5. Уфа-Ош–Уфа 1 раз в неделю;
  6. Омск-Ош-Омск 1 раз в неделю;
  7. Тюмень–Ош–Тюмень 1 раз в неделю;
  8. Кемерово–Ош–Кемерово 1 раз в неделю;
  9. Астрахань–Ош-Астрахань 1 раз в неделю;
  10. Оренбург-Ош-Оренбург 1 раз в неделю;
  11. Краснодар-Ош-Краснодар 1 раз в неделю.

Авиакомпания "Уральские Авиалинии"

  1. Екатеринбург-Ош-Челябинск 1 раз в неделю;
  2. Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю;
  3. Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 2 раза в неделю;
  4. Воронеж-Ош-Воронеж 1 раз в неделю;
  5. Челябинск-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю;
  6. Уфа-Ош-Уфа 1 раз в неделю;
  7. Казань-Ош-Казань 1 раз в неделю;
  8. Краснодар – Ош-Краснодар 1 раз в неделю;
  9. Москва-Ош – Москва 2 раза в неделю;
  10. Ростов-Ош-Ростов 1 раз в неделю;
  11. Самара-Ош-Пермь 1 раз в неделю;
  12. Пермь-Ош-Самара 1 раз в неделю.

Авиакомпания S7

  1. Москва-Ош-Москва 1 раз в неделю;
  2. Иркутск-Ош-Иркутск 1 раз в неделю;
  3. Новосибирск-Ош-Новосибирск 3 раза в неделю;
  4. Омск-Ош-Тюмень 1 раз в неделю;
  5. Москва-Ош-Омск 1 раз в неделю;
  6. Кемерово-Ош-Уфа 1 раз в неделю;
  7. Самара-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю;
  8. Тюмень-Ош-Барнаул 1 раз в неделю;
  9. Владивосток-Ош-Владивосток 1 раз в неделю;
  10. Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю;
  11. Москва-Ош-Самара 1 раз в неделю;
  12. Москва-Ош-Кемерово 1 раз в неделю.

ТУРЦИЯ

Авиакомпания Pegasus

  1. Стамбул-Ош-Стамбул 2 раза в неделю (аэропорт Сабиха Гекчен).

Также выполняются внутренние регулярные рейсы.

  1. Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания TEZ JET 26 раз в неделю (ежедневно 3-4 рейса).
  2. Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания Avia Trafic Company 7 раз в неделю (ежедневно).
  3. Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания "Эйр Манас" до 15 раз в неделю (ежедневно 1-2 рейса).


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URL: https://www.vb.kg/409377
Теги:
авиация, аэропорт, Ош
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