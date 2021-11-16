Аэропорт Оша перешел на зимнее расписание

В международном аэропорту "Ош" стартовала осенне-зимняя навигация. На новое расписание полетов аэропорт перешел 31 октября 2021 года и будет действовать до 26 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

КАЗАХСТАН

Авиакомпания TEZ JET

Ош–Шымкент-Ош 3 раза в неделю; Ош–Алматы-Ош 3 раза в неделю.

РОССИЯ

Авиакомпания Avia Trafic Company

Ош–Москва–Ош 7 раз в неделю; Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 1 раз в неделю; Ош – Иркутск-Ош 1 раз в неделю; Ош – Красноярск–Ош 1 раз в неделю; Екатеринбург-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю; Ош – Новосибирск – Ош 2 раза в неделю.

Авиакомпания "Аэрофлот"

Москва-Ош–Москва 7 раз в неделю; Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 2 раза в неделю.

Авиакомпания "Россия"

Москва-Ош–Москва 1 раз в неделю; Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 1 раз в неделю.

Авиакомпания "Икар"

Красноярск-Ош–Красноярск 1 раз в неделю.

Авиакомпания "Северный ветер"

Пермь-Ош-Пермь 1 раз в неделю; Минеральные Воды–Ош–Минеральные воды 1 раз в неделю; Нижний Новгород-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю; Ростов–Ош–Ростов 1 раз в неделю; Уфа-Ош–Уфа 1 раз в неделю; Омск-Ош-Омск 1 раз в неделю; Тюмень–Ош–Тюмень 1 раз в неделю; Кемерово–Ош–Кемерово 1 раз в неделю; Астрахань–Ош-Астрахань 1 раз в неделю; Оренбург-Ош-Оренбург 1 раз в неделю; Краснодар-Ош-Краснодар 1 раз в неделю.

Авиакомпания "Уральские Авиалинии"

Екатеринбург-Ош-Челябинск 1 раз в неделю; Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю; Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 2 раза в неделю; Воронеж-Ош-Воронеж 1 раз в неделю; Челябинск-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю; Уфа-Ош-Уфа 1 раз в неделю; Казань-Ош-Казань 1 раз в неделю; Краснодар – Ош-Краснодар 1 раз в неделю; Москва-Ош – Москва 2 раза в неделю; Ростов-Ош-Ростов 1 раз в неделю; Самара-Ош-Пермь 1 раз в неделю; Пермь-Ош-Самара 1 раз в неделю.

Авиакомпания S7

Москва-Ош-Москва 1 раз в неделю; Иркутск-Ош-Иркутск 1 раз в неделю; Новосибирск-Ош-Новосибирск 3 раза в неделю; Омск-Ош-Тюмень 1 раз в неделю; Москва-Ош-Омск 1 раз в неделю; Кемерово-Ош-Уфа 1 раз в неделю; Самара-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю; Тюмень-Ош-Барнаул 1 раз в неделю; Владивосток-Ош-Владивосток 1 раз в неделю; Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю; Москва-Ош-Самара 1 раз в неделю; Москва-Ош-Кемерово 1 раз в неделю.

ТУРЦИЯ

Авиакомпания Pegasus

Стамбул-Ош-Стамбул 2 раза в неделю (аэропорт Сабиха Гекчен).

Также выполняются внутренние регулярные рейсы.