Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Ассоциация женщин-инвалидов КР: Мы оказались на грани выживания

220  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане Ассоциация женщин-инвалидов обратилась за помощью ко всем неравнодушным людям. Президент ассоциации Асипа Мусаева распространила открытое письмо-обращение в котором сообщает, что женщины-инвалиды Кыргызстана, многие из которых являются одинокими матерями и воспитывают детей, в очередной раз оказались на грани выживания, особенно в результате пандемии.

"При имеющемся низком уровне социальной поддержки в виде пособий по инвалидности ми пенсии, которых едва хватает на оплату коммунальных услуг, а также в виду дополнительных ограничений, возникших в связи с пандемией коронавируса, мы оказались больше половины без средств для существования. Нам элементарно не на что приобрести продукты первой необходимости из-за резкого подорожания, не говоря уже о таких необходимых вещах, как защитные маски, средства для дезинфекции, мыло-моющие средства, медикаменты и памперсы для инвалидов", - говорится в письме ассоциации.

На сегодняшний день ассоциация женщин-инвалидов насчитывает более 800 человек – женщин с ограниченными возможностями, в том числе и лежачие, передвигающиеся на инвалидных колясках и костылях.

Асипа Мусаева надеется, что о них вспомнят хотя бы в преддверии международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря во всем мире.

"Мы очень надеемся, что оказанная помощь и поддержка позволит многим женщинам-инвалидам скромно, но достойно отметить праздник дома. Наша Ассоциация женщин-инвалидов является единственным рупором надежды, посредством которого мы вынуждены обращаться за помощью и поддержкой ко всем открытым сердцам, ко всем кто может поддержать нас и дать надежду на будущее", - отмечается в письме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409379
Теги:
инвалиды, Кыргызстан, ЛОВЗ, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  