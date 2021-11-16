В Баткенской области пограничники пересекают незаконный провоз грузов

В Баткенской области пресечены несколько попыток незаконного провоза грузов через границу в период с 12 по 16 ноября. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

Сообщается, что 12 ноября в местности Ленин Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Лейлекского пограничного отряда задержал автомашину Hyundai-Porter, в которой находились граждане Кыргызстана О.Ж., 1970 г.р., и Ж.А.у., 1998 г.р., пытавшиеся нелегально провезти из Таджикистана в Кыргызстан девять мешков морковки.

13 ноября в селе Достук Лейлекского района пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал автомашину Volkswagen-Crafter. В ходе досмотра автомобиля были обнаружены 2500 кг конфет. Водитель пытался незаконно вне пункта пропуска провезти сладости на территорию Таджикистана.

На кыргызско-узбекском участке госграницы 14 ноября 2021 года пограничники Баткенского отряда в местности в Кызыл-Кыяк Баткенского района Баткенской области задержали грузовую автомашину Мерседес-Бенц. Во время досмотра грузового автомобиля обнаружили груз – 2900 кг муки. Водитель пытался провезти груз из анклава Сох (РУз) на территорию Кыргызстана без соответствующих документов.

15 ноября в западной части села Кара-Бак Баткенского района пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал граждан Кыргызстана А.Н.у., 1996 г.р,. и А.С., 1998 г.р., пытавшихся нелегально перевезти на территорию Таджикистана 1300 кг риса.

16 ноября в селе Ак-Арык Лейлекского района пограничный наряд задержал автомашину Opel-Zafira, в которой находились граждане Кыргызстана К.Э., 1994 г.р., и Ж.Б.у., 1994 г.р. Кыргызстанцы пытались нелегально провезти на территорию Таджикистана 700 литров ГСМ (дизельное топливо).