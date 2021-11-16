В нашем обществе коррупция стала самовоспроизводящей системой

Об этом на первом заседании АДС при президенте заявила Нурипа Муканова.

"Чиновники проявляют склонность к коррупции, когда риск быть изобличённым в коррупции невелик, наказание мягкое, а выигрыш значителен. Из чего следует, что противостоять коррупции необходимо созданием эффективных институциональных структур с целью обеспечения эффективной системы сдержек и противовесов, когда риск выявления коррупции очень высокий, а наказание за совершение коррупционных деяний неотвратимо, и отметила что коррупцией среди государственного аппарата боролись исключительно представители этого аппарата", - сказала она.

Это по ее словам, привело к двум последствиям. Во-первых, борцы против коррупции были органически не в состоянии менять коренные причины, порождающие коррупцию, поскольку они являются важнейшим условием существования самой системы (самопроизводящая коррупция). А во-вторых, в условиях высокого уровня теневой экономики борьба против коррупционеров нередко перерастала в борьбу против конкурентов на рынке коррупционных услуг. Поэтому в противодействии коррупции очень важно участие всех заинтересованных сторон, представителей различного сегмента общества в разработке и реализации антикоррупционной политики, при этом, площадка Антикоррупционного делового совета при президенте как раз является именно такой ареной.

Что касается координации антикоррупционной деятельности, то каждый государственный орган, являясь самостоятельной государственной структурой, реализует свои собственные антикоррупционные планы и проекты при технической и финансовой поддержке партнеров по развитию. При этом отчет о результативности таких проектов недоступен для широких слоев общества, а является достоянием узкого круга лиц. Отсутствие общей координации всех антикоррупционных мероприятий, имплементируемых со стороны госорганов, как основных бенефициариев проектов, достаточно серьезно подрывает доверие к антикоррупционной политике главы государства.

В связи с чем, координация всей деятельности по противодействию коррупции, в том числе и по созданию системы превентивных мер в госорганах, возложена на секретариат АДС при президенте. Координацию деятельности правоохранительных и фискальных органов по выявлению коррупционных преступлений призван обеспечить конституционный надзорный орган – генеральная прокуратура, а обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных преступлений должно осуществляться деятельностью судебной системой.

По словам Мукановой, для превентивного точечного воздействия на субъекты коррупции необходимо выстроить эффективную систему сдержек и противовесов для противодействия государственной коррупции (коррупция госчиновников); коммерческой коррупции (коррупция коммерческих фирм); политической коррупции (коррупция политических деятелей).

28 ноября состоятся выборы в Жогорку Кенеш в соответствие с основным законом, принятым 5 мая текущего года. Наше общество сможет в полной мере реализовать принцип люстрации. Это политическая воля президента, чтобы в законодательный орган пришли люди с незапятнанным коррупционным прошлым. Списки, как по одномандатным, так и по партийным спискам будут открытыми, продавать места в партийных списках теряет целесообразность. Основной принцип первой статьи Конституции гласит: "Народ Кыргызской Республики – носитель суверенитета и единственный источник государственной власти. И от имени народа имеют право выступать президент и Жогорку Кенеш". Выбирая самых достойных в высший законодательный орган, граждане страны должны сказать: "Нет политической коррупции".