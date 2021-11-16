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Спецназовцы стран ОДКБ проведут учение в Таджикистане

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- Евгений Денисенко
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Тактико-специальное учение со спецподразделениями, входящими в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ, пройдет на территории Таджикистана с 17 по 19 ноября. Учение под названием "Кобальт-2021" организуется в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, учение запланировано в два этапа. В ходе первого будут отработаны вопросы формирования и слаживания Оперативного штаба ФССН и планирования применения группировки их сил и средств по предназначению.

На втором этапе состоится розыгрыш практических действий сводных оперативно-боевых групп компетентных органов государств ОДКБ. Это пройдет в ходе специальной операции по уничтожению (нейтрализации) незаконных вооруженных формирований в приграничных районах.

В процессе командно-штабной тренировки предусматривается опробовать все элементов межвидового взаимодействия, планирования и проведения спецоперации.

Учебные задачи спецназовцы органов внутренних дел, национальной гвардии, наркоконтроля, служб государственной безопасности государств ОДКБ, в тесном контакте с подразделениями Вооруженных Сил, Пограничных войск Таджикистана и Комитета по ЧС и ГО при правительстве этой страны, а также военнослужащие дислоцированной в ней 201-й российской военной базы отработают, а также обменяются опытом в условиях, максимально приближенных к боевым.


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URL: https://www.vb.kg/409390
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан
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