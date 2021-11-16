"Вера. Надежда. Любовь": от зависимости к нормальной жизни

На днях корреспондент VB.KG побывала в Реабилитационном центре "Вера. Надежда. Любовь", в котором используется Миннесотская модель лечения зависимостей, основанная на программе 12 шагов, где ключевым условием является участие в терапевическом процессе людей, которые сами имеют опыт выздоровления.

Миссия Реабилитационного центра "Вера Надежда Любовь" заключается в работе над повышением качества жизни людей путем предоставления реабилитационных услуг людям, зависимым от психоактивных веществ, их родственникам и друзьям и друзьям. Таким образом, оздаравливается общество в целом. Работа центра основывается на таких принципах как: уважение человеческого достоинства, конфиденциальность, гуманность, этичность, предоставление качественных услуг, открытость, доброжелательность.

Центр организован общественным фондом "СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике". Он осуществляет деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний: алкогольной, наркотической зависимости и инфекций – туберкулеза, гепатита С и инфекций, передаваемых половым путем.

Реабилитационный центр находится в предгорьях Бишкека, в санаторно-курортной зоне. И неспроста: подальше от соблазнов. Программа реабилитации помогает избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

На самом деле центр совсем не похож на лечебное учреждение, скорее на загородный пансионат: трехэтажный особняк, готовый принять на реабилитацию 18 пациентов, небольшой дворик с огородом - здесь летом возделывали овощи, осенью урожай собрали и законсервировали. Во дворе с веселым лаем встречает главный охранник – собака Белла.

Центр был открыт в прошлом году, за этот период реабилитацию в нем прошли 47 человек, половина из которых успешно интегрировались в общество. Кстати, принимают в центр на добровольной основе: человек, проходящий программу, может уйти в любой момент.

Весь первый год работы пациентов принимали бесплатно. Единственное условие – полностью отказаться от употребления и три месяца постоянно находиться на территории центра. Вместе с тем, психологи и консультанты по зависимости сопровождают и в дальнейшем - они готовы в любой момент поддержать и выслушать. Что важно – трое из шести сотрудников – равные консультанты, то есть люди, которые когда-то тоже столкнулись с зависимостью, а сейчас передают свой опыт выздоровления тем, кто нуждается.

"Свой статус никогда не скрывала"

Одна из успешно закончивших реабилитацию клиенток согласилась встретиться с корреспондентом VB.KG и специально для этого приехала в центр. Кстати, этот год центр работал с людьми из ключевых групп сообщества, которых направляли сюда дружественные фонду организации. Женщина попала в центр благодаря этому.

Она сразу заявила, что статус у нее открытый, и она его никогда не скрывала. Но я все-таки решила из этических соображений изменить ее имя. Назову ее Мариной. Ей 46, живет с ВИЧ больше десяти лет.

"Никогда не скрывала свой статус. А узнала о нем случайно, ВИЧ-инфекция передалась от любимого человека. В тот момент не знала, что он болен, да и так сильно его любила, что на все закрывала глаза. Долгое время болезнь никак не проявлялась", - вспоминает Марина.

На протяжении года держалась температура - 37 градусов, до этого Марина перенесла туберкулез, и потому ее это недомогание не насторожило. Но врач в тубдиспансере все-таки рекомендовал сдать анализы на ВИЧ, которые оказались положительными.

"Мне, наверное, повезло с врачами: на консультации мне сразу сказали, что эта болезнь не смертельна, с этим можно жить и сейчас есть все необходимые препараты, которые необходимо принимать. До этого у меня уже был диагностирован гепатит С. И гепатит восприняла намного болезненнее, тогда еще от него не было спасения, и я просто смирилась, - вспоминает моя собеседница. - На протяжении полугода я не знала, как сказать родным – маме и сестре о ВИЧ. Но они отнеслись с понимание и поддержали. И это самое важное в принятии своего статуса. Если родные принимают, то на всех остальных просто не обращаешь внимания".

Марина рассказывает, что на тот момент уже была зависима от наркотиков и даже сидела из-за этого. Но в какой-то момент поняла, что если не избавится от этой зависимости, ее жизнь однажды закончится в местах лишения свободы. Она этого не желала и нашла замену наркотикам в алкоголе: не видела в этом зависимости, думала, что в любой момент сможет бросить. Переломная ситуация произошла в прошлом году: после бурного празднования дня рождения, на утро она не смогла встать с кровати. Женщина говорит, что в тот момент ей стало за себя так обидно, что она решила, что надо обязательно что-то менять. А через несколько дней в WhatsApp, в группе для женщин, живущих с ВИЧ, где она состояла, пришло оповещение, что центр "Вера, Надежда, Любовь" приглашает на реабилитацию женщин и мужчин, имеющих зависимость. И Марина согласилась. Ее реабилитация завершилась в мае, с тех пор она не употребляет. А когда приходит в центр, делится своим опытом с другими клиентами.

"Психологи никогда не оставляют нас даже после успешного завершения реабилитации, можно позвонить в любое время и попросить о помощи", - говорит она.

Марина рассказывает, что женщины, живущие с ВИЧ часто не решаются заявить во всеуслышание о своем статусе, потому что боятся осуждения общества. Она рассказывает, что тоже часто сталкивается со стигмой. Многие думают, что заразная и даже предметы, которых она касалась, нельзя брать в руки.

"Недавно я искала работу, но ничего не могла найти. Подруга попросила смотреть за ее больной мамой, которой нужен был постоянный уход. Женщину требовалось и днем и ночью через каждые два часа переворачивать с боку на бок", - говорит она.

В один из вечеров состоялся откровенный разговор, подруга попросила рассказать Марину о своей жизни. И Марина решила рассказать о своем статусе. На утро подруга извинилась и сказала, что не может с ней больше работать, так как не может рисковать здоровьем матери и маленькой дочери.

"У нас очень много ВИЧ-инфицированных. Они до сих пор тайно берут лекарства в центре "СПИД", иногда даже просят, чтобы врачи их вынесли на улицу, и не дай Бог, чтобы кто-то из знакомых их увидел. Боятся, что их осудят, будут сторониться, бояться потерять работу. Многие знакомые женщины с ВИЧ не могут сказать правду даже самым близким людям. Например, знаю, что одна из них не может поделиться даже с дочерью. Я представляю, в каком они ужасе живут. Но рано или поздно наступит момент, когда обстоятельства вынудят сказать правду и это будет еще страшнее, - говорит Марина. – Близкие люди примут со всеми проблемами, а если отвернуться – значит не такие уж и близкие они".

ВИЧ-инфицированные по утрам принимает таблетки, и каждые три месяца сдают анализы. Марина говорит, что этот вирус дисциплинирует человека, потому что он стимулирует более серьезно относится к вопросам своего здоровья.

"Правильно ли будет сказать, что благодаря моему статусу в моей жизни произошли изменения? Наверное, звучит странно. Но, благодаря тому, что у меня ВИЧ, я попала в программу, в которой мне помогли вылечить гепатит. До этого я не могла себе позволить дорогостоящее лечение", - говорит Марина.

Цветы и аквариум для рыбок

Еще один важный шаг к выздоровлению – трудотерапия. На третьем этаже комнатки с новыми кроватями и шкафами, пациенты сами белили и красили помещения. Один из завершивших реабилитацию клиентов остался работать в центре, следит за порядком. Благодаря ему в каждой палате на подоконниках цветы, а в коридоре большой аквариум с рыбками.

"До того, как открыть этот центр были проведены исследования, которые показали, что нет программ реабилитации и полной интеграции в общество таких людей, центр был необходим, - рассказывает психолог, координатор Рыскуль Олжобаева. - Основная реабилитация проходят в группах, также интегрированы программы терапевтического характера. А еще проводится телесно-ориентированная терапия – этот метод помогает безопасно для организма разблокировать подавленные эмоции".

По ее словам, эмоциональная терапия также важна, человек может иметь высокий IQ, но не уметь переживать разные эмоции и управлять ими. И это одна из причин зависимости: "Я не умею управлять эмоциями и употребляю наркотики или алкоголь, чтобы расслабиться или из-за невыносимости проживать кризисы".

"Про зависимых людей имеется много мифов – думают, что он обязательно из неблагополучной группы населения. По сути, проблема намного сложнее – человек не может справляться со своими эмоциями без потребления. Зависимость – это хроническое неизлечимое заболевание. Под выздоровление подразумевается ремиссия, восстановление сфер жизни", - рассказывает Рыскуль.

Кстати, весь год ребцентр существовал благодаря поддержке проекта "Альтернатива социального сопровождения ключевых групп населения" фонда "Сорос-Кыргызстан".

Доноры из различных организаций согласны и в дальнейшем поддержать обучение сотрудников или центр инвентарем, но на содержание целой программы реабилитации нет средств. Хотя она очень важна, ведь тут помогают вернуть человека в обычную жизнь.

"У нас был опыт работы с женщиной, у которой изъяли детей и направили ее на лечение от алкогольной зависимости. Сказали, что только после выздоровления и восстановления всех сфер жизни детей ей вернут. А где ей проходить лечение от своей зависимости? Она прошла у нас полный курс реабилитации, вернула детей, интегрировалась в общество, - говорит Рыскуль. – Тут в центре мы вместе отмечаем дни рождения, праздники и клиенты удивляются, что можно веселиться и без алкоголя, наркотиков".

Одним словом, в центре помогают вернуться к обычной жизни, в семьи, начать работать, да и просто учат жить, как и все обычные люди, проще говоря, заниматься бытовыми вещами. И подтверждение этого из кухни доносится аромат картофельного супа, приготовленного пациентами центра.