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В Бишкеке жителей и предпринимателей оштрафовали за повреждения дорог

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке санитарно-экологическая инспекция обнаружила факты повреждения участков дорог жителями города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Нарушителям выписали протокола и предписания на восстановление участков в трехдневный срок. В противном случае нарушителям грозят штрафные санкции за неисполнение требований.

Санитарно-экологическая инспекция зафиксировала нарушения со стороны жителей улиц Подольская, Профсоюзная, Коенкозова, Республиканская, Государственное правление "Гараж Управделами ЖК КР" по улице Исанова №167, компании "Эльдо" по Льва Толстого и "Азия Инвест Строй"" по улице Токтогула № 88. Все они нарушили часть 1 статьи 119-1 Кодекса КР "О Нарушениях" - невыполнение требований по производству на дорогах. Штраф: от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов.

Компании "Арх-Универсал", "Азия Строй Комплекс", "Баасыз Строй" выплатят штраф по 23 тысячи сомов за нарушение правил восстановления в результате ремонтно-строительных работ.

"Однако вопреки вышеперечисленным фактам имеются нарушители, которые не сознаются в содеянных проступках и не принимают какие-либо меры по их устранению, в таких случаях санитарно-экологическая инспекция привлекает административную комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия определенных решений по ним", - говорится в сообщении мэрии.

Согласно правилам благоустройства столицы горожане обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте.


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URL: https://www.vb.kg/409400
Теги:
дороги, нарушения, штраф, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
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