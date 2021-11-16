Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Пограничники КР пресекли попытки незаконного перегона скота через границу

35  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане пограничники пресекли несколько попыток незаконного перегона скота через государственную границу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ

Сообщается, что на кыргызско-узбекском участке госграницы 14 ноября в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского отряда задержали гражданина Кыргызстана А.К., 1986 г.р., который пытался нелегально переправить на территорию Узбекистана крупнорогатый скот в количестве 14 голов.

По предварительным данным, стоимость задержанного крупно-рогатого скота составила 600 тысяч сомов.

На кыргызско-казахстанском участке госграницы 15 ноября 2021 года пограничники управления ПС ГКНБ КР по Таласской области обнаружили вблизи госграницы восемь голов крупнорогатого скота. Животные находились вблизи границы без присмотра и при этом на них отсутствовали бирки и другие средства идентификации.

С целью выявления хозяев скот пригнали на пограничную заставу. К пограничникам обратился гражданин Кыргызстана Т.Р., 1982 г.р., утверждавший, что животные принадлежат ему. При этом у гражданина Т.Р. отсутствовали какие-либо документы на скот. Более того, у гражданина Т.Р. с собой было охотничье оружие калибра 12 мм. без разрешительных документов. Гражданин Т.Р. был задержан.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409401
Теги:
граница, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  