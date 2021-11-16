Пограничники КР пресекли попытки незаконного перегона скота через границу

В Кыргызстане пограничники пресекли несколько попыток незаконного перегона скота через государственную границу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ

Сообщается, что на кыргызско-узбекском участке госграницы 14 ноября в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского отряда задержали гражданина Кыргызстана А.К., 1986 г.р., который пытался нелегально переправить на территорию Узбекистана крупнорогатый скот в количестве 14 голов.

По предварительным данным, стоимость задержанного крупно-рогатого скота составила 600 тысяч сомов.

На кыргызско-казахстанском участке госграницы 15 ноября 2021 года пограничники управления ПС ГКНБ КР по Таласской области обнаружили вблизи госграницы восемь голов крупнорогатого скота. Животные находились вблизи границы без присмотра и при этом на них отсутствовали бирки и другие средства идентификации.

С целью выявления хозяев скот пригнали на пограничную заставу. К пограничникам обратился гражданин Кыргызстана Т.Р., 1982 г.р., утверждавший, что животные принадлежат ему. При этом у гражданина Т.Р. отсутствовали какие-либо документы на скот. Более того, у гражданина Т.Р. с собой было охотничье оружие калибра 12 мм. без разрешительных документов. Гражданин Т.Р. был задержан.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.