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"Уголь по 3 тысячи сомов может вызвать дефицит твердого топлива"

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- Бакыт Басарбек
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Ранее сообщалось, что по указанию президента в Бишкеке уголь будет продаваться по 3 тысячи сомов, однако данное решение может создать дефицит твердого топлива. Об этом редакции VB.KG сообщил один из владельцев склада, расположенного по улице Мурманской.

По его словам, на сегодняшний день образовалась длинная очередь.

"Некоторые склады закрылись. Как я до этого говорил, нам уже перевозчики привозят уголь по 5 тысяч сомов и как мы теперь будем продавать его по 3 тысячи сомов. Поэтому я повторяю необходимо проконтролировать именно перевозчиков", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/409404
Теги:
Садыр Жапаров, уголь, Бишкек, Кыргызстан
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