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В Кыргызстане работает 50 передвижных приемных пунктов милиции

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на сегодняшний день работает 50 передвижных приемных милиции. Как сообщает пресс-служба МВД, первые передвижные приемные милиции для граждан, проживающих в отдаленных местностях появились 10 лет назад в рамках реализации проекта Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке "Инициатива общественной безопасности".

"Благодаря работе передвижных экипажей удалось увеличить уровень защищенности общества, оперативность в рассмотрении обращений, а также активизировать контакт с населением", - говорится в сообщении МВД.

Работа передвижных приемных милиции осуществляется при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Советником по полицейским вопросам Военно-политического департамента Программного офиса ОБСЕ Константином Бедаревым, а также директором Ассоциации по поддержке деятельности передвижных мобильных автомашин Шамшыбеком Мамыровым оказывается всестороннее содействие в работе передвижных приемных.

Передвижная приемная милиции представляет собой специализированный микроавтобус, оснащенный всем необходимым, в котором ведет прием граждан сотрудник подразделения милиции, в том числе участковые уполномоченные, сотрудники по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службы. Они принимают заявления, сообщения и другую информацию о совершенных преступлениях, административных правонарушениях, событиях, угрожающих личной и общественной безопасности граждан, а также предоставляют государственные услуги в рамках своей компетенции.

Одновременно работа передвижных приемных милиции социально направлена, поэтому в состав экипажа входят не только милиционеры, прошедшие специальную подготовку, но и представители общественно-профилактических центров, сотрудники органов местного самоуправления.

Так, согласно проведенному анализу за 9 месяцев 2021 года общее количество поездок передвижных приемных милиции по республике составило - 5 222, посещено - 21 902 гр., из которых - 12 348 мужчин, - 9 554 женщины. Рассмотрено - 5 289 обращений и заявлений, из них 573 - связанные с безопасностью, а 4 816 другие случаи. В ЕРПП зарегистрировано – 302 преступлений и проступков, из них – 141 преступление, - 161 проступок.

Количество составленных протоколов о нарушениях составляет – 1 159. Передвижной экипаж не только регистрирует обращения граждан, но и дает юридически-правовую консультацию населению. За пройденный период оказано консультативно-юридической помощи на месте – 3 576.


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URL: https://www.vb.kg/409409
Теги:
МВД, ОБСЕ, Кыргызстан, милиция
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