В СНГ усилят сохранение культурного наследия

Парламентариям стран СНГ будет предложен новый пакет модельных законов о сохранении культурного наследия. Они разрабатываются Межпарламентской Ассамблее Содружества.

Об этом сообщил генеральный секретарь МПА Дмитрий Кобицкий в ходе пленарного заседания "30-летие СНГ: опыт и инновации" и дискуссионной сессии "Культура как основной мотиватор туристических потоков", которые состоялись в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце.

В заседании участвовали представители профильных ведомств стран Содружества, а также их деятели культуры, руководители библиотек и ведущих музеев.

Модельные законы - это типовые законодательные акты рекомендательного характера, они содержат нормативные рекомендации и варианты возможных правовых решений. Разработка модельного законодательства в сфере культуры является важной частью законотворческой деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил Кобицкий.

По его словам, ассамблея, в частности, приняла Модельный кодекс о культуре для стран Содружества, модельные законы "О культуре", "Об объектах культурного наследия", "О социально-культурной деятельности", "Об охране нематериального культурного наследия", "Об объектах культурного наследия" и многие другие документы в данной сфере.

В свою очередь секретарь Постоянной комиссии МПА по культуре, информации, туризму и спорту Игорь Минин рассказал о модельном законодательстве в области туризма и культуры. Он отметил, что проект Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств СНГ, принятый МПА в 2020 году и направленный на рассмотрение в Исполнительный комитет СНГ, значим для туристической сферы. "Ведь культурная составляющая - неотъемлемая часть туристической отрасли", - подчеркнул Минин.

По его словам, в перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы включён, в том числе, закон, регулирующий социальный туризм.

Минин также проинформировал, что, поскольку туризм связан, в частности, с вопросами безопасности, сохранением культурного наследия, соблюдением таможенных процедур, МПА ведёт законотворческую работу и по данным направлениям.

Напомним, что в ходе состоявшегося 12 ноября заседания Совета глав правительств стран СНГ был утвержден план мероприятий по проведению в Содружестве в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия. Соответствующее решение принималось главами государств-партнеров на их саммите 15 октября текущего года. План, рассмотренный премьер-министрами, включает шесть разделов и около девяноста мероприятий.