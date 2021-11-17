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Депутаты парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

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Девять депутатов парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" объявили голодовку с требованием о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Об этом заявил на специальном брифинге в воскресенье, 14 ноября, один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, сообщает агентство "Новости-Грузия".

"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием - перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику", - заявил Киркитадзе.

Помимо Киркитадзе, голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.

С 3 ноября голодовку в поддержку Саакашвили также продолжает лидер партии "Дроа" и депутат парламента Грузии Элене Хоштария.

Источник: Радио Азатлык


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URL: https://www.vb.kg/409419
Теги:
Грузия
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