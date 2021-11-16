Все, кто прикрывается именем президента будут привлечены к ответственности"

"Все, кто использует и прикрывается именем президента страны Садыра Жапарова будут привлечены к ответственности, особенно это касается кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"Все граждане являются свидетелями того, какие кардинальные реформы проводятся президентом страны для проведения честных и открытых выборов. Садыр Жапаров предпринимает беспрецедентные меры для обеспечения прозрачного выборного процесса.

Поэтому призываем всех граждан, представителей государственных органов и других бюджетных организаций немедленно заявлять о фактах злоупотребления именем главы государства.

О кандидатах, прикрывающихся какими-то связями с высшим руководством страны, просим немедленно заявлять в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - отметил Султанбаев.