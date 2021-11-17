Возобновляется авиарейс из Бишкека в Нур-Султан

Из международного аэропорта "Манас" с сегодняшнего дня, 17 ноября, возобновляется авиарейс по маршруту Нур-Султан-Бишкек-Нур-Султан. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Манас".

Рейсы будет выполнять авиакомпания "Эйр Астана" два раза в неделю: в среду и вокресенье. Сообщается, что с третьего декабря рейсы по данному маршруту будут выполняться четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Длительность полета - 1 час 50 минут.

Напомним, рейс был приостановлен в связи с пандемией в начале 2020 года.