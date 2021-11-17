Последствия COVID-19 представляют угрозу для продбезопасности КР

Пандемия COVID-19 создала серьезные угрозы для продовольственной безопасности и питания беднейших слоев населения КР, особенно тех, кто проживает в городских районах, согласно новому исследованию, выпущенному Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) совместно с Национальным сообществом. Статистический комитет Кыргызской Республики (НСК), сообщает пресс-служба ВПП ООН.

Анализ бедности, продовольственной безопасности и питания в контексте COVID-19 и роли социальной защиты в КР опирается на данные по всей стране, собранным до и после пандемии. Сравнения показывают, что падение доходов не только привело к сокращению спроса на продукты питания, но и вызвало сдвиги в ассортименте потребляемых продуктов, поскольку семьи едят менее богатые питательными веществами продукты, такие как фрукты, овощи и продукты животного происхождения, и более калорийные продукты, такие как хлеб и сахар.

Масштабный экономический кризис, вызванный пандемией, привел к увеличению числа новых бедных и безработных в Кыргызстане. Чтобы справиться с ситуацией, семьи сообщали о применении различных стратегий выживания, которые негативно повлияли на их питание, здоровье и продуктивность, и их трудно будет изменить в будущем, что продолжает цикл бедности и уязвимости.

В дополнение к стратегиям преодоления "стресса" (например, займ денег для удовлетворения продовольственных потребностей), большему количеству домохозяйств пришлось применять стратегии выживания "кризисного" и "чрезвычайного" типа, такие как продажа активов, сокращение расходов на основные непродовольственные товары, продажа собственности и обращение за гуманитарной помощью. Число домохозяйств, прибегающих к этим стратегиям выживания, увеличилось с 12 процентов в 2020 году до 36 процентов в 2021 году. Это приводит к снижению способности справляться с будущими потрясениями, сокращению текущей и будущей производительности и угрозе средств к существованию.

"Этот важный анализ демонстрирует тревожные последствия пандемии для продовольственной безопасности и питания населения, а также то, что отсутствие продовольственной безопасности и недоедание тесно связаны с бедностью, - сказал Майкл Хаггинс, временно исполняющий обазанности Странового директора ВПП ООН в Кыргызской Республике. - Критические меры необходимо принять сейчас, чтобы усилить подход правительства к социальной защите и помочь семьям и стране полностью оправиться от социально-экономических последствий COVID-19".

Рекомендации в отчете включают сосредоточение внимания на деятельности, приносящей доход, и программах сокращения бедности, чтобы повысить устойчивость людей с возможным шокам; укрепление межотраслевых связей между системами социальной защиты и продовольственных систем; популяризация здорового и разнообразного питания населения; и усиление структуры социальных льгот, чтобы никто не оставался без поддержки.