Айбек Бекболотов: "Необходимо раз в год сдавать анализы на ВИЧ и гепатит"

Заместитель директора Республиканского центра "СПИД" Айбек Бекболотов рассказал VB.KG о том, что в стране за последние 10 лет количество выявления ВИЧ-инфекции среди населения выросло в три раза.

- Айбек Абдылдаевич, скажите, среди каких слоев населения наибольшее распространение ВИЧ?

- Ежегодно стабильно выявляется в районе 700-800 новых случаев ВИЧ. Но в последнее время тенденция немного поменялась по группам риска. Если 10 лет назад большинство преобладал путь передачи при употреблении инъекционных наркотиков. И эта цифра доходила до 75 процентов. Но в последние пять лет преобладает половой путь передачи.

Люди, среди которых выявлен ВИЧ из абсолютно разных слоев населения. Причем, количество новых случаев преобладает среди общего населения в возрасте 20-49 лет от всех случаев ВИЧ. 63 процента из них – мужчины, 37 процентов – женщины. Также наблюдается рост среди женщин. Если раньше женщины составляли 15-20 процентов, то сейчас они составляют 40-45 процентов из числа новых случаев за последние годы.

- С чем это связано?

- Основная возвратная категория всех выявленных приходится на людей сексуально репродуктивного возраста 20-49 лет. На сегодня процент заразившихся при употреблении инъекционных наркотиков составляет всего 5-10 процентов. Для этой группы населения действует много программ. При поддержке донорских организаций государственными и неправительственными организациями совместно проводятся профилактические работы среди секс-работников, среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, а также среди лиц употребляющих наркотики. И это дает свои результаты. Среди этой группы в настоящее время низкая распространённость.

Распространение инфекции среди общего населения зависит от самих людей. Для предотвращения заражения необходимо вести правильный и здоровый образ жизни, стремиться к моногамным отношениям, заботиться о своем здоровье. Охватывать профилактическими программами все население страны – невозможно.

Очень волнует тот факт, что во многих странах эпидемия начиналась по такому же сценарию, как и у нас. Сначала в большинстве заразившихся были потребителей инъекционных наркотиков, затем заболевание перешло в общее население.

Для того чтобы сдержать эпидемию, надо рассматривать этот вопрос комплексно. Было бы хорошо, чтобы кыргызстанцы сами добровольно ежегодно проходили профилактические осмотры, сдавали тесты на ВИЧ и гепатит.

К примеру, ежегодно человек многократно может подвергаться разного рода рискованным действиям. Поэтому необходимо хотя бы раз в год сдавать анализы на болезни, передающиеся через кровь.

- Через сколько времени можно определить наличие вируса в организме, после заражения?

- На сегодня есть много тестов, которые определяют наличие вируса через две недели. Но самый лучший вариант – обследоваться через месяц. При ВИЧ-инфекции есть такое понятие как "период окна". Даже если человек заразился ВИЧ-инфекцией лабораторно вирус может не определяться до 6 месяцев. У каждого человека разное восприятие вируса, разные иммунные ответы на него. Также это зависит и от типа самого вируса. Он может быть очень агрессивным, который быстро размножается и быстро прогрессирует. Есть и те типы вируса, которые медленно прогрессируют. После рискованного поведения желательно провериться спустя месяц, а также три месяца и полгода.

У нас в стране желающие задать вопросы, касающиеся ВИЧ, могут обратиться к онлайн-консультантам. Записать на прием можно на сайте Республиканского центра "СПИД". И даже если человек находится не в стране, он всегда может получить компетентную информацию специалиста.

Кстати, у нас в стране есть программа постконтактной профилактики ВИЧ. Если у человека были рискованные поведения и есть вероятность заражения ВИЧ-инфекцией, то в течение 72 часов после контакта можно пропить специальное лекарство и предотвратить заражение ВИЧ.

Также в стране последние четыре года существует профилактическое лечение – доконтактная профилактика. Она рекомендуется тем людям, у которых партнер ВИЧ-инфицирован или же есть сомнения в ВИЧ-статусе партнера. То такие люди, даже не имея ВИЧ-инфекции могут принимать лекарства для предотвращения возможного заражения.

- Куда нужно обратиться, желающим получить эти лекарства?

- Программа действует во всех семи областных центрах "СПИД", а также в бишкекском и республиканском. В планах расширить ее в первичную медицину, чтобы эти препараты были доступны во всех поликлиниках. Что касается постконтактной профилактики, она также проводится во всех центрах "СПИД". Но если риск заражения ВИЧ возник в выходные дни, то можно обратиться на станцию "скорой помощи", пройти там тестирование и получить препарат.

- ВИЧ-статус может показать только анализ крови?

- С 2005 года у нас есть программа анонимного тестирования. Она абсолютно бесплатна. Люди могут обращаться в центры "СПИД" и анонимно пройти анализ на ВИЧ. Но если люди хотят сдать его персонифицировано, например, для получения справки на работу или же для получения визы, то они могут это сделать также в центрах "СПИД", с документами. А также сдать анализы в любой ЦСМ.

Сейчас по республике идет акция в рамках месячника информирования о ВИЧ/СПИДе. Выдаем всем желающим экспресс-тесты, по которым он может сам себя проверить по слюне. Хотим внедрить самотестирование, чтобы эти тесты были доступны в аптеках, как, например, тест на беременность.

В обществе до сих пор есть стереотипы, что ВИЧ-инфекция не касается простых граждан и потому люди не очень серьезно относятся к этой проблеме. Думают, что это заболевание наркопотребителей или людей, практикующих коммерческий секс. А на самом деле статистика показывает обратное. Инфекции подвержен обычный слой населения, люди, имеющие высшее и среднее образование и не употребляющие наркотики, то есть все граждане страны.

- Если человек узнает о своем положительном статусе то, какие его дальнейшие действия? Куда ему нужно обращаться?

- Если у человека положительный анализ, то его переподтверждают. На уровне областных центров "СПИД" или поликлиник есть врачи, которые занимаются именно вопросами лечения ВИЧ-инфекции. Лечение необходимо начать немедленно, желательно в тот же день. Чем раньше начать лечение, тем больше вероятности, что иммунитет не будет поражаться другими вирусами.

- Для каждого лечение подбирается индивидуально?

- У нас есть десять видов препаратов для лечения. В нашей стране применяются самые новые передовые препараты. И если выбранная схема лечения кому-то не подходит, то ее всегда можно поменять и подобрать те препараты, которые подходят именно этому пациенту.