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В Токмаке сотрудники милиции проводят профилактику с продавцами угля

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- Алина Мамаева
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Сотрудники ОВД города Токмок совместно с представителями мэрии города, а также с сотрудниками Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерство экономики и финансов КР были проведены профилактические мероприятия представителями занимающихся продажей угля в городе Токмок. Об этом сообщает пресс-служба УВД Чуйской области.

Сотрудники милиции с представителями МСУ провели беседы по недопущению самовольного поднятия цен на уголь.

Кроме того, сотрудниками СОБ ОВД город Токмок также были проведены профилактические мероприятия с местными жителями по недопущению правонарушений и преступлений и даны рекомендации по сохранности своих имуществ.


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URL: https://www.vb.kg/409451
Теги:
МВД, УВД, уголь, Кыргызстан
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