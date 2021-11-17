В России раскрыли преступную группу, легализовывавшую мигрантов

Сотрудниками МВД и ФСБ России задержаны подозреваемые в организации крупного канала незаконной легализации иностранных граждан. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов", - отметили в ЦОС.

Криминальный бизнес, информирует интернет-портал "МВД Медиа", заключался в оказании услуг по незаконному получению иностранцами российского гражданства. Подозреваемые изготавливали для них поддельные миграционные документы, а также вовлекали в незаконные схемы россиян. Последние за вознаграждение в размере до 50 тысяч рублей оформляли с иностранцами временные браки или регистрировали их в качестве отцов своих детей. После этого приезжие могли воспользоваться возможностью получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или оформить гражданство РФ в упрощенном порядке.

По местам проживания подозреваемых одновременно проведены обыски на территориях Москвы, Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областей. В результате обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, типографские бланки и печати органов государственной власти с признаками подделки, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В отношении шести задержанных Тверским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих – в виде домашнего ареста, и еще одной – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае с другими фигурантами процессуальные решения будут приняты в ближайшее время.

Как сообщается, расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), продолжается, устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники.