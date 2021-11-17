Фонд Ага Хана запустил программу по улучшению здоровья женщин в КР

МИД Канады и Фонд Ага Хана объявили о запуске пятилетней программы "Основы для здоровья, расширения прав и возможностей" в Кыргызстане для улучшения качества услуг в области здравоохранения, развития детей раннего возраста и услуг для устойчивого развития, учитывающих гендерные аспекты и инклюзивность. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Ага Хана.

"Министерство здравоохранения приветствует новую партнерскую инициативу Фонда Ага Хана по улучшению здоровья граждан Кыргызстана. Мы рады поддержке партнерских организаций, оказываемой системе здравоохранения страны, в частности, в сфере улучшения инфраструктуры и материально-технического обеспечения лечебных учреждений, а также повышения квалификации медицинских специалистов. Надеюсь на дальнейшее расширение нашего плодотворного сотрудничества", – сказал на презентации программы 16 ноября заместитель министра здравоохранения КР Жалалидин Рахматуллаев.

Ожидается, что новая программа будет повышать качество медицинских услуг через укрепление потенциала медицинских институтов по обучению и оснащение оборудованием отделений охраны здоровья матери и ребенка 16 учреждений медико-санитарной помощи, 2 онкологических центра и центр охраны материнства и детства.

"Программа ставит своей задачей снижение гендерных и социальных барьеров в предоставлении услуг здравоохранения и развития детей раннего возраста. Гендерные и репродуктивные программы будут интегрированы в планы 30 образовательных школ. В этих же школах будут повышены знания подростков по вопросам гигиены, питания, физической активности и здорового образа жизни. Женские организации получат адресную поддержку для продвижения гендерного равенства и будет повышен потенциал институтов и сообществ по выявлению и реагированию на гендерные и социальные барьеры", – поделилась Давлатсултон Доргабекова, директор Фонда Ага Хана в Кыргызской Республике.

Программа будет реализована в Ошской, Джалал-Абадской и Нарынской областях Кыргызстана, а именно в Кара-Кульджинском, Алайском, Чон-Алайском, Ала-Букинском, Аксыйском, Нарынском, Ак-Талинском и Ат-Башинском районах.

Бюджет текущей фазы программы составляет 2 миллиона долларов, которая финансируется Правительством Канады и Фондом Ага Хана Канада в рамках многолетней инициативы в области здравоохранения, реализуемой во благо граждан Кыргызской Республики с 2020 года. Партнерами программы являются Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Кыргызский государственный медицинский институт повышения квалификации и переподготовки, Общественный фонд "Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана", Университет Центральной Азии и Службы здравоохранения Ага Хана.