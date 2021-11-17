ООН: производство опиума в Афганистане выросло на 8 процентов в 2021 году

Объем производства опиума в Афганистане в этом году вырос на 8 процентов и достиг 6,8 тысяч тонн, сообщило в среду Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), пишет "Интерфакс".

"Этот рост означает, что на рынки по всему миру поступит 320 тонн чистого героина", - говорится в новом отчете ООН, посвященном ситуации с производством наркотиков в Афганистане.

Отмечается, что Афганистан в настоящее время снабжает опиатами 80 процентов всех потребителей в мире. В прошлом году 85 процентов всего опиума было произведено в этой стране.

"Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков, а также спроса на эту продукцию в мире", - заявила глава управления Гада Вали, чьи слова приводятся на сайте ООН.

По данным УНП ООН, прибыль от производства опиатов составила в 2021 году от 1,8 миллирада долларов до 2,7 миллиарда долларов, а их продажа за пределами страны принесла гораздо больше дохода. Политическая нестабильность в Афганистане привела к росту цен на опиум, которые почти удвоились по сравнению с майскими показателями.

Более высокие цены могут сподвигнуть фермеров увеличить объемы производства.