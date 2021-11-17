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Родственника кандидата в депутаты задержали за подкуп избирателей

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР при раздаче денежных средств среди избирателей задержан доверенное лицо одного из кандидатов в депутаты по одномандатному округу города Бишкек Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что задержанный С.М.О., являющийся близким родственником кандидата в депутаты ЖК КР, склонил отдельных председателей квартальных и домовых комитетов Бишкека к незаконной агитационной деятельности и подкупу избирателей за денежное вознаграждение.

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, санкционированных судом, получены неопровержимые факты подкупа голосов избирателей со стороны С.М.О., который 16 ноября 2021 года при раздаче денежных средств был задержан с поличным. При этом, в ходе обыска С.М.О. и осмотра транспортного средства последнего была обнаружена крупная сумма денежных средств со списками избирателей с указанием адресов их проживания.

По результатам допроса задержанный С.М.О. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР в порядке статьи 98 УПК КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия направленные на установление и документирование вышеуказанных фактов, а также выявления других лиц вовлеченных в вышеуказанную противоправную схему по подкупу избирателей.

ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что при нарушении избирательного законодательства КР кандидатами в депутаты ЖК КР и политическими партиями, будут приниматься строгие меры в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики.

Обращаться в дежурную службу ГКНБ КР по телефону: (0312) 62-05-85 (г. Бишкек), а также в территориальные управления (телефоны доверия), работающие в круглосуточном режиме:

Чуйская область (0312) 54-07 19:

Жалал-Абадская область: (03722) 5-60-49;

Ошская область: (03222) 2-30-78;

Иссык-Кульская область: (03922) 5-11-80;

Таласская область: (03422) 5-20-43;

Нарынская область: (03522) 5-08-49;

Баткенская область: (03622) 5-00-33".


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URL: https://www.vb.kg/409464
Теги:
выборы, задержание, Кыргызстан, ГКНБ
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