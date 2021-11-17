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В НЦОМиД отметили Международный день недоношенного ребенка

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- Айжан Мамбеталиева
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В 2009 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) 17 ноября был определен как Международный день недоношенного ребенка (Premature Awareness Day). Ежегодно недоношенными рождаются 6 - 8 процентов новорожденных детей в мире, в Кыргызстане раньше срока рождается около 10-12 тысяч малышей каждый год. Успехи в выхаживании недоношенных детей способствуют развитию медицинской науки, улучшая результаты лечения доношенных новорожденных, детей раннего возраста и взрослых.

Выхаживание недоношенных – очень дорогостоящий процесс, создание ребенку условий, приближенных к внутриутробным, но и поддержание не созревших функций организма.

В 2004 году Кыргызстан полностью перешел на критерии регистрации новорожденных, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, в соответствии с которыми регистрируются новорожденные, появившиеся на свет после 22-й недели беременности с массой тела более 500 граммов.

Родители таких детей нуждаются не только в качественном лечении их малышей и материальной поддержке, им также крайне необходима психологическая помощь – не только медицинских работников, но и всего нашего сообщества. Знания о том, что недоношенность – не приговор и что огромное количество недоношенных новорожденных выросли не только здоровыми и полноценными, но и выдающимися людьми, очень важны.

В Кыргызстане День недоношенного ребенка отмечается четвертый раз на базе Национального центра охраны материнства и детства, приглашаются 30-40 недоношенных и глубоконедоношенных детей, выписанных из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей за последние 10 -12 лет. Родители делятся своим опытом выхаживания глубоконедоношенных детей, выступают представители неправительственных организаций, структуры ООН в Кыргызстане, ведущие неонатологи рассказывают о последних достижениях в мировой неонатальной практике, выступают неонатологи, которые родились недоношенными, и рассказывают о себе, поддерживая оптимизм в семьях, где такие дети только что родились. А поводы для оптимизма есть: с каждым годом во всех развитых странах, увеличивается выживаемость недоношенных, все новые успехи достигаются в борьбе с инвалидностью. Огромное количество выдающихся людей родились недоношенными и добились невероятных успехов, несмотря на их сложный жизненный старт. Среди них Наполеон, Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, многие известные актеры и музыканты, например, легенда соул-музыки Стиви Уандер, которому слепота, связанная с ретинопатией недоношенных, не помешала приобрести всемирную известность.


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URL: https://www.vb.kg/409472
Теги:
дети, Кыргызстан, медицина, Минздрав
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