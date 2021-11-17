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Оперативники задержали подозреваемого в совершении кражи на Ошском рынке

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- Алина Мамаева
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Задержан мужчина, подозреваемый в краже телефона, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

12 ноября 2021 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась жительница столицы А.Ж. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 13:15 часов, находясь на территории Ошского рынка, из кармана куртки заявительницы тайно похитили мобильный телефон марки "Самсунг А50" стоимостью 16 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК..

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками первого отдела городской милиции УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый М.С. 1980 года рождения и был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого лица избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека, сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного лица к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы.


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URL: https://www.vb.kg/409478
Теги:
ГУВД, УВД, задержание, кража, Бишкек, Кыргызстан
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