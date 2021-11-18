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Мэр Москвы поручил уменьшить количество мигрантов на стройках

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- Евгений Денисенко
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подрядчикам строек программы реновации уменьшить число рабочих из других стран. Об этом он, как сообщают российские СМИ, заявил генеральному директору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину во время осмотра строящегося по данной программе нового дома.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Она направлена на улучшение жилищных условий горожан, снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957-1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. Для реализации программы подобрали 533 стартовые площадки, расположенные во всех административных округах столицы, максимально близко к включенным в программу пятиэтажкам.

Осматривая возводимое здание, Собянин отметил: "Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы.

Столичный градоначальник также считает, что жилье, в том числе строящееся по программе реновации, "должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке", а на заводе, и позволило бы уменьшить количество требуемых рабочих рук.

Собянин призвал наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства: "Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить".

В свою очередь Алексей Добашин рассказал, что за последний год количество строителей-мигрантов на объектах компании сократилось на 15 процентов, "и процесс налаживается в большую сторону". По его словам, строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей.

"Это зарплата для москвичей, не для мигрантов", - отметил мэр.

В начале ноября вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил в интервью РБК, что власти Москвы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который предусматривает полный отказ от использования иностранной рабочей силы. По его словам, на стройке должно быть занято в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше. Для этого понадобятся технологические решения процесса возведения объекта.


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URL: https://www.vb.kg/409487
Теги:
Москва
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