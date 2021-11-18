Мэр Москвы поручил уменьшить количество мигрантов на стройках

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подрядчикам строек программы реновации уменьшить число рабочих из других стран. Об этом он, как сообщают российские СМИ, заявил генеральному директору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину во время осмотра строящегося по данной программе нового дома.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Она направлена на улучшение жилищных условий горожан, снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957-1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. Для реализации программы подобрали 533 стартовые площадки, расположенные во всех административных округах столицы, максимально близко к включенным в программу пятиэтажкам.

Осматривая возводимое здание, Собянин отметил: "Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы.

Столичный градоначальник также считает, что жилье, в том числе строящееся по программе реновации, "должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке", а на заводе, и позволило бы уменьшить количество требуемых рабочих рук.

Собянин призвал наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства: "Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить".

В свою очередь Алексей Добашин рассказал, что за последний год количество строителей-мигрантов на объектах компании сократилось на 15 процентов, "и процесс налаживается в большую сторону". По его словам, строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей.

"Это зарплата для москвичей, не для мигрантов", - отметил мэр.

В начале ноября вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил в интервью РБК, что власти Москвы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который предусматривает полный отказ от использования иностранной рабочей силы. По его словам, на стройке должно быть занято в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше. Для этого понадобятся технологические решения процесса возведения объекта.