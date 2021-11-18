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В Москве встретились секретари советов безопасности стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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Вопросы противодействия современным вызовам и угрозам обсудили секретари советов безопасности государств СНГ на своей очередной ежегодной встрече. Она состоялась 17 ноября в Москве и стала уже девятой по счету.

Участие в ней, по информации СБ РФ, приняли секретари совбезов России Николай Патрушев, Азербайджана Рамиль Усубов, Армении Армен Григорян, Кыргызстана Марат Иманкулов, Таджикистана Насрулло Махмудзода, государственный секретарь СБ Беларуси Александр Вольфович, помощник президента - секретарь СБ Казахстана Асет Исекешев, заместитель председателя Кабинета министров, секретарь государственного совета безопасности Туркменистана Чарымырат Аманов, секретарь СБ при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, а также представители Молдовы, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ОДБ Станислав Зась.

На заседании шла речь об угрозах безопасности государств СНГ, исходящих с территории Афганистана, о сотрудничества в сфере миграции, о проблемах, связанные с развитием биотехнологий. Кроме того, обсуждались планы взаимодействия в области гуманитарного реагирования, а также противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Участники заседания отметил важность объединения усилий государств СНГ для слаженной и конструктивной работы на афганском направлении. В первую очередь - с целью принятия решений, способствующих поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса, включая создание условий для национального примирения и экономического восстановления.

Подчеркнута необходимость укрепления сотрудничества в сфере миграции в связи с происходящими процессами восстановления экономик государств СНГ и открытия государственных границ. Внимание также было уделено оценкам влияния миграционных потоков на обеспечение общественной безопасности, вопросам развития правовых основ международного сотрудничества в данной сфере.

Говоря о проблемах, связанных с развитием биотехнологий, участники высказались за выработку единых правил поведения на едином эпидемиологическом пространстве СНГ. А обсуждая планы взаимодействия в области гуманитарного реагирования, подчеркнули особую актуальность задач совершенствования национальных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, формирования эффективных международных механизмов оказания взаимопомощи в случае крупномасштабных бедствий и кризисов.

Также было заявлено о стремительном росте угроз национальной безопасности, связанных с преступным использованием информационно-коммуникационных технологий. В этой связи выработаны меры по совместному противодействию данному виду угроз.

Выступая на заседании, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что, кроме всего прочего, к таким традиционным вызовам и угрозам, как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальная миграция добавляются всё новые.

Касаясь ситуации в Центральноазиатском регионе, Станислав Зась сообщил, что после смены власти в Афганистане обстановка там остается сложной, напряженной и малопредсказуемой. "Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы. В этом случае возможно усиление внутреннего вооруженного противостояния в Афганистане, активизация деятельности террористических формирований и расширение наркопроизводства. Все это несомненно затронет безопасность всех стран региона", - подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ.

Говоря о методах противодействия существующим вызовам и угрозам, он заявил о готовности ОДКБ развивать всестороннее сотрудничество с Содружеством Независимых Государств и его профильными структурами в вопросах обеспечения безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/409488
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