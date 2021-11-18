Прокуратура зарегистрировала 223 досудебных производств по фактам пыток

Во время международного круглого стола "Соблюдение прав человека в условиях борьбы с экстремизмом в регионе ОБСЕ", который организован правозащитным движением "Бир Дуйно" и Институтом омбудсмена КР, генеральная прокуратура представила свой отчет работы по предупреждению применения пыток и жестокого обращения при осуществлении досудебного производства правоохранительными органами республики.

Старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Азамат Бостонов рассказал, что "одним из основных направлений в деятельности органов прокуратуры является обеспечение соблюдения прав и свобод, а также осуществление эффективного надзора в случаях применения пыток и жестокого обращения.":

- Работа в этом направлении проводится систематическая. С 2011 года изданы распоряжение и указание Генеральной прокуратуры, подготовлены и направлены на места методические рекомендации и учебные пособия по расследованию фактов пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или наказания.

Для начала хотелось бы напомнить основные статьи Законодательства Кыргызстана, которые касаются ответственности за применение пыток.

Согласно Уголовному кодексу пытки являются преступлением, их совершение влечет за собой привлечение к уголовной ответственности, и в зависимости от квалификации содеянного, виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет (ст.143 УК).

К лицам, осужденным за применение пыток, не применяется акт об амнистии, условно-досрочное освобождение от наказания (ст.89 УК КР) и освобождение от отбывания наказания по сроку давности (ст.92 УК КР), а также уголовное дело не подлежит прекращению за примирением сторон.

Напомню, что согласно статьи 11 УПК: "Уважение чести и достоинства личности является одним из ведущих принципов уголовно-процессуального законодательства. Никто из участвующих в деле лиц не может подвергаться насилию, пыткам и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию".

Другим основным принципом является принцип неприкосновенности личности (ст.12 УПК). Никто не может быть заключен под стражу иначе как на основании и в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. До судебного решения лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более 48 часов, а в отношении несовершеннолетнего лица - не более 24 часов.

Суд, прокурор, следователь и орган дознания обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного или лишенного свободы или незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного настоящим Кодексом.

Любые доказательства, полученные путем применения пыток или жестокого обращения, не должны быть приняты в суде.

Более того, показания свидетеля, подозреваемого, полученные в ходе досудебного производства с применением пыток, насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий и жестокого обращения, а также показания, полученные в результате применения к нему пыток, относятся к недопустимым доказательствам (ст.82 УПК).

Администрация изолятора временного содержания или места содержания под стражей обязана провести медицинское освидетельствование подозреваемого, обвиняемого при доставлении их в изолятор временного содержания или места содержания под стражей, а также при поступлении жалобы от них самих, их защитниками, близкими родственниками, о применении к ним насилия, пыток или жестокого обращения со стороны сотрудников органов дознания и следствия (ст.ст.45, 47 УПК).

Каждое заявление о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания рассматривается независимо от пола, возраста, расы, национальной принадлежности и ориентации проверяются всесторонне, проверяется каждый довод заявителя, объективно исследуются обстоятельства, изложенные в нём, назначаются соответствующие судебно-медицинские, психолого-психиатрические экспертизы с соблюдением принципов Стамбульского протокола, в необходимых случаях комиссионные и комплексные экспертизы.

По установленным фактам применения пыток других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания незамедлительно регистрируется досудебное производство, ход расследования берется на особый контроль. В ходе следствия все причастные в применении пыток, других жестоких обращений и наказаний должностные лица привлекаются к уголовной ответственности, отстраняются от занимаемых должностей.

Так, если обратиться к статистическим данным за 9 месяцев 2021 года органами прокуратуры зарегистрировано 223 досудебных производств по фактам применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, из них 9 уголовных дел в отношении 14 лиц направлено в суд, 77 досудебных производств прекращено производством и 140 находятся на стадии следствия.

За этот же период, органами прокуратуры проведено 2176 проверок по соблюдению прав задержанных и доставленных лиц, по итогам которых внесено 17 актов прокурорского реагирования и привлечено к дисциплинарной ответственности 27 должностных лиц органов внутренних дел. Кроме того, зарегистрировано 2 досудебных производства, которые находятся на стадии расследования.

На постоянной основе ведется тесное взаимодействие с институтом Омбудсмена и Национальным центром по предупреждению пыток.

Так, за 9 месяцев 2021 года органами прокуратуры с представителями Омбудсмена и Национальный центр предотвращения пыток в местах ограничения и лишения свободы республики проведены 68 совместных (внезапных) проверок.

Особое внимание уделяется процессу обучения прокурорско-следственных работников, в связи, с чем Генпрокуратурой на систематической основе проводятся тренинги и семинарские занятия, где в качестве тренеров привлекаются опытные работники Генпрокуратуры, судебно-медицинские эксперты, эксперты международных и неправительственных организаций, - пояснил Азамат Бостонов.