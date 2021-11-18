Какой антибиотик вылечит?

Центр карантинных и особо опасных инфекций Минздрава готовит к открытию первую в стране лабораторию по определению чувствительности к антибиотикам.

В ней можно сделать анализ на 22 вида препаратов.

- Чувствительность микрофлоры к антибиотикам индивидуальна: у разных людей бактерии могут реагировать на одни и те же антибиотики по–разному. Поэтому назначение антибактериальных препаратов на основании лишь среднестатистической картины, как сейчас происходит у нас, не всегда дает желаемый лечебный эффект. Более того, может случиться так, что антибиотик уничтожит полезную микрофлору, а возбудитель заболевания не пострадает по причине его устойчивости к нему. Поэтому в современной медицине лечение бактериальных процессов без понимания особенностей возбудителя представляется занятием сомнительным и бесперспективным. В лучшем случае воспаление просто затихнет на короткое время, а в худшем - разовьется до угрожающих жизни масштабов, - сказал заместитель директора центра Нурболот Усенбаев.

Чтобы обеспечить эффективность проводимого курса антибактериальной терапии, врач должен быть уверен, что назначаемый им антибиотик действительно справится с выявленным возбудителем заболевания. Для этого и нужен современный анализ на чувствительность к антибиотикам.

Микробиологические способы идентификации возбудителей уже давно используются медициной всего мира. Современный метод полностью автоматизирован, что исключает влияние человеческого фактора на результат. А готовность исследования составляет несколько часов.

По словам Усенбаева, создание лаборатории стало возможным при поддержке коллег из России.