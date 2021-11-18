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Сотрудники "Тазалыка" продолжают очищать от снега улицы столицы

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают очистку улиц Бишкека от снега. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

На утро 18 ноября задействовано 25 снегоуборочных машин на базе МАЗ, один ЗИЛ, четыре универсальные комбинированные машины и пять тракторов "Беларусь". Уже израсходовано 475 тонн технической соли. На службе находятся 25 рабочих дорожно-эксплуатационного управления предприятия и 628 дворников.

Горожане могут сообщать о неубранных участках вдоль трасс на WhatsApp столичной мэрии: 0(554)182-185 или же звонить по следующим номерам: 1840 и 1850. Телефоны работают круглосуточно. Сюда же можно обратиться по поводу уборки снега и льда, а также для того, чтобы солью были обработаны проезжая часть дорог и тротуары.


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URL: https://www.vb.kg/409495
Теги:
дороги, снег, мэрия, Тазалык
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