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МДС предлагает создать площадку для экономики и бизнеса на уровне главы КР

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- Нина Ничипорова
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"Площадка для прямого диалога бизнеса и президента очень нужна. Сейчас довольно сложное экономическое положение в стране - как для бизнеса, так и экономики в целом, и многие вопросы нужно напрямую озвучивать главе государства и предлагать пути решения, совместно работать над их разрешением", - сказал VB.KG исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Как он отметил, несколько предложений, в том числе о создании такой площадки, он, как член Антикоррупционного делового совета при президенте, озвучил на его первом заседании.

По его мнению, бизнесу нужны постоянный государственно-частный диалог на уровне главы государства и принятие своевременных эффективных решений для развития бизнеса и экономики.

"За последний год мы были свидетелями многих спорных инициатив в сфере экономики, - напомнил глава МДС. - Это законопроект о введении чрезвычайной ситуации в экономике, отдельные пункты в проекте нового Налогового кодекса, повышение ставок некоторых обязательных платежей для бизнеса и другие законопроекты. Некоторые из них принимались в трех чтениях за один день. То есть на практике механизм обязательного общественного обсуждения, в том числе с бизнесом, не реализуется, эти нормы закона не исполняются".

Принимаются спорные инициативы и решения, например, структурные реформы правительства, от которых страдает работоспособность госорганов, когда несколько министерств были слиты, а потом опять разъединены. В то же время нужные инициативы и решения не реализуются. Примером тому служит неисполнение указов президента КР "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" от 29 января и "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства" от 4 марта. Насколько нам известно, большинство пунктов этих указов не исполнены.

Поспешное принятие необоснованных решений становится одной из основных проблем не только бизнеса и экономики, но и в целом жизнедеятельности страны.

Как считает Аскар Сыдыков, механизм общественного обсуждения проектов законов и других решений, особенно с бизнес-сообществом, можно усилить специальным указом президента о необходимости обязательного обсуждения важных для экономики и бизнеса инициатив и решений с бизнес-сообществом в достаточные сроки. Обсуждать можно как уже разработанные инициативы кабмина, так и новые идеи бизнеса для развития экономики.

"Мы все - бизнес-сообщество, гражданское общество хотим помочь развитию страны, содействовать в принятии взвешенных решений, - заверил глава МДС. - Но для этого нужно быть услышанными, должна быть постоянно действующая платформа. АДС - хорошая площадка, но она охватывает много направлений, в первую очередь, антикоррупционную политику, и вполне возможно, мы не сможем озвучивать все вопросы на этой площадке и решать их. Поэтому все-таки нужна отдельная площадка для экономики и бизнеса".

МДС предлагает создать такую площадку на базе существующего Инвестсовета при правительстве или же ранее действовавшего Комитета по развитию промышленности и предпринимательства, использовать их наработки.

Как сказал VB.KG Аскар Сыдыков, важно привлекать к государственно-частному диалогу именно бизнес-ассоциации, а не отдельные субъекты бизнеса, потому что сами предприниматели многое не смогут или не решатся сказать, или, скорее всего, озвучат свои частные вопросы. А объединения бизнеса выскажут консолидированную позицию по системно важным и масштабным вопросам.

На этой площадке можно провести общую встречу по основным проблемам деловой среды и инвестиционного климата, и далее уже по отраслям – сельское хозяйство, промышленность, финансовый сектор и услуги и т.д. Целевые встречи на этой площадке следует завершать принятием решений и протокольных поручений.

"Проводить такие регулярные встречи надо на уровне главы государства, - подчеркнул исполнительный директор МДС. - Мы сейчас работаем и продолжим работать с главами министерств и ведомств, с руководством кабмина. Но есть много вопросов, которые необходимо выносить на уровень президента, особенно учитывая текущий статус президента в качестве главы исполнительной власти и высшего должностного лица страны".


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URL: https://www.vb.kg/409498
Теги:
бизнес, президент, экономика, предприниматель
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