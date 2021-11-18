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Шторм на юге Казахстана опрокидывал машины и разрушил крыши домов

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На Жамбылскую область Казахстана 17 ноября обрушился сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Об этом сообщил сайт Polisia.kz, ссылаясь на Департамент полиции региона.

В ведомстве призвали водителей быть предельно осторожными и не выезжать за пределы населенных пунктов (из-за нулевой видимости в регионе ограничили движение), для наглядности записав ролик с одной из областных трасс.

По шкале Бофорта ветер со скоростью 28,5-32,5 метра в секунду классифицируется как жестокий шторм, а при скорости 32,6 метра в секунду и выше - как ураган. На другом видео, которое публикует Liter.kz, видно, как на трассе из-за сильного ветра перевернулась газель.

Местные жители также делятся в соцсетях роликами, на которых видны поваленные деревья и здания с поврежденными кровлями. Сообщается, что в некоторых районах области нет света, светофоры не работают, полицейские регулируют дорожное движение.

В нескольких населенных пунктах региона упавшие деревья, а также слетевшие крыши домов и поваленные заборы повредили газопроводы. В Таразе - административном центре Жамбылской области - ветер разрушил крышу пятиэтажки.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/409502
Теги:
Казахстан, шквалистый ветер
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