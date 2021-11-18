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Разыскивается 15-летняя Зумрад Алиева

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- Анастасия Карелина
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ОВД Жайылского района просит помощи в розыске без вести пропавшей несовершеннолетней Зумрад Тахировны Алиевой 2006 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

17 ноября примерно в 7 часов 35 минут родители отвезли Зумрад в школу, но на занятия девочка так и не пришла.

Приметы пропавшей: рост примерно 165-170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие узкие, короткие черные волосы. Имеется пирсинг: три прокола в правом ухе и дырочка в носу с правой стороны. Особые приметы: на указательном пальце правой руки есть шрам.

Девочка была одета в белую толстовку с капюшоном, черные штаны, длинную куртку ниже колен темно-синего цвета, темную шапку и темного цвета обувь. В руках у нее была темная сумка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей Зумрад Алиевой, просят сообщить об этом в дежурную часть ОВД Жайылского района по следующим номерам телефонов: 0(312)22-15-58, 0(701)02-23-59.


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URL: https://www.vb.kg/409503
Теги:
ГУВД, Жайылский район, розыск, Чуйская область
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