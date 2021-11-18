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Подтвержден факт пломбирования обогревателей на юге Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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В ОАО "Ошэлектро" подтвердили информацию о том, что некоторым абонентам пломбируют обогреватели. Напомним, до этого в соцсетях появилась информация что работники РЭС Кадамжайского района пломбируют обогреватели местным жителям.

По данным ОАО, данные меры приняты в целях экономии, так как увеличивается рост потребителей электроэнергии.

"На постоянной основе проводятся рейды среди абонентов в Оше, Ошской и Баткенской областях - для проверки соблюдения технических условий и правил потребления электричества. Выявляются факты, когда потребление электричества становится выше нормы. С такими абонентами проводятся разъяснительные беседы, устанавливаются пломбы на обогревателях и другом оборудовании, которое требует много электроэнергии", - сообщили в ОАО "Ошэлектро".


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URL: https://www.vb.kg/409508
Теги:
Баткенская область, Ошская область, электричество
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