Подтвержден факт пломбирования обогревателей на юге Кыргызстана

В ОАО "Ошэлектро" подтвердили информацию о том, что некоторым абонентам пломбируют обогреватели. Напомним, до этого в соцсетях появилась информация что работники РЭС Кадамжайского района пломбируют обогреватели местным жителям.

По данным ОАО, данные меры приняты в целях экономии, так как увеличивается рост потребителей электроэнергии.

"На постоянной основе проводятся рейды среди абонентов в Оше, Ошской и Баткенской областях - для проверки соблюдения технических условий и правил потребления электричества. Выявляются факты, когда потребление электричества становится выше нормы. С такими абонентами проводятся разъяснительные беседы, устанавливаются пломбы на обогревателях и другом оборудовании, которое требует много электроэнергии", - сообщили в ОАО "Ошэлектро".