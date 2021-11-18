США внесли Таджикистан в список 10 стран-нарушителей религиозных свобод

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил список стран, которые причастны или допускают нарушения свободы вероисповедания. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В списке из 10 стран-нарушителей религиозных свобод Таджикистан фигурирует наряду с Бирмой, Китаем, Эритреей, Ираном, КНДР, Пакистаном, Саудовской Аравией, Туркменистаном и Россией; ее включили в список в этом году.

Отмечается, что причисленные страны вызывают особую обеспокоенность Госдепа из-за "систематического, продолжающего, вопиющего нарушения свободы вероисповедания".

В специальный список внесены Алжир, Коморские Острова, Куба, Никарагуа, которые, по оценкам внешнеполитического ведомства США, допускают или допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания". В прошлом году Россия была в этом списке.

Кроме того, выражается озабоченность по поводу нарушения религиозных свобод со стороны таких организаций, как "Аль-Шабааб", "Аль-Каида", "Боко Харам", "Хаят Тахрир аш-Шам", Хуситы, ИГИЛ и его подразделения в Африке, Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин и Талибан.

"В современном мире проблемы свободы вероисповедания носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности от всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью, и первоочередного внимания международного сообщества", - заявил Блинкен. Он подчеркнул, что США продолжат подталкивать правительства к исправлению недостатков в местных законах и привлечению к ответственности виновных в нарушениях.

Таджикистан с 2016 года по рекомендации Комиссии США по международным религиозным свободам находится в черном списке стран-нарушителей религиозных свобод Государственного департамента США.

В Таджикистане не согласны с критикой Госдепом США ситуации со свободой религии. Власти Таджикистана неоднократно заявили, что нет никаких оснований внести нашу страну в этот список.

Источник: asiaplustj.info