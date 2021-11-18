Дети, заразившиеся ВИЧ в медучреждениях должны бесплатно обучаться в ВУЗах. Об этом сегодня сказал на круглом столе исполнительный директор ассоциации "Партнерская Сеть" Айбар Султангазиев.

По его словам, 400 детей с 2005 года по 2019 годы заразились ВИЧ в медучреждениях Кыргызстана.

"Сейчас пересматриваются законы по охране здоровья граждан, мы хотим внести в этот документ о правах заразившихся ВИЧ по вине врачей, чтобы подросшие дети со статусом ВИЧ могли бесплатно обучаться в ВУЗах Кыргызстана. Был одобрен законопроект инициированный депутатами Дастаном Бекешовым и Бактыбеком Турусбековым чтобы каждая семья получила разовую помощь от государства в размере 100 тыс. сомов. Эту сумму они могут получить в 2022 году", - сказал Султангазиев.