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Дети, заразившиеся ВИЧ в медучреждениях, должны бесплатно обучаться в ВУЗах

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- Назгуль Абдыразакова
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Дети, заразившиеся ВИЧ в медучреждениях должны бесплатно обучаться в ВУЗах. Об этом сегодня сказал на круглом столе исполнительный директор ассоциации "Партнерская Сеть" Айбар Султангазиев.

По его словам, 400 детей с 2005 года по 2019 годы заразились ВИЧ в медучреждениях Кыргызстана.

"Сейчас пересматриваются законы по охране здоровья граждан, мы хотим внести в этот документ о правах заразившихся ВИЧ по вине врачей, чтобы подросшие дети со статусом ВИЧ могли бесплатно обучаться в ВУЗах Кыргызстана. Был одобрен законопроект инициированный депутатами Дастаном Бекешовым и Бактыбеком Турусбековым чтобы каждая семья получила разовую помощь от государства в размере 100 тыс. сомов. Эту сумму они могут получить в 2022 году", - сказал Султангазиев.


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URL: https://www.vb.kg/409514
Теги:
ВИЧ/СПИД, вуз, дети, Кыргызстан
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