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Президент встретился с жителями столичного жилмассива "Жер-Ынтымак"

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- Анастасия Карелина
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 18 ноября, встретился с собравшимися у здания администрации жителями жилмассива "Жер-Ынтымак". Кыргызстанцы пожаловались главе государства на то, что много лет не могут получить "красные книги" на свои земли. Глава государства пообещал дать поручение специалистам досконально разобраться в данной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Сегодня, подъезжая к зданию администрации, Садыр Жапаров пообщался с собравшимися здесь жителями бишкекского жилмассива "Жер-Ынтымак", расположенного вблизи юго-западного кладбища столицы. Люди рассказали, что на протяжении 15 лет не могут получить "красные книги" на свои земли, так как участок, на котором располагается жилмассив, официально является санитарно-защитной зоной.

По словам участников митинга, в жилмассиве 1300 домов. В них проживают около 5-10 тысяч человек. И эти люди не могут наравне с другими гражданами пользоваться госуслугами, так как не имеют прописки. В связи с этим, митингующие просят власть узаконить их жилье, дабы люди могли получать необходимые справки и пользоваться государственными социальными услугами.

Садыр Жапаров пояснил людям, что даст поручение специалистам изучить данный вопрос и доложить ему о ситуации. После чего и будет принято соответствующее решение.

Глава государства подчеркнул, что для максимально быстрого решения вопросов большинства населения, связанных с узаконением их жилья и участков, делается все необходимое. По его данным, проблема решается поэтапно. Накануне было дано поручение начать трансформацию земель близ столичной ТЭЦ-2 и выдать жителям "красные книги". Но для решения всех вопросов требуется время.

Кроме того, глава государства еще раз акцентировал внимание собравшихся на том, что митинги не помогут ускорить или окончательно решить подобные вопросы и коснулся темы захвата земель.

"Хочу донести до всех, что те, кто когда-то незаконным путем захватил земли и теперь пытается с помощью митингов требовать у государства решить их вопрос, ничего не добьются. Митинги не способствуют стабилизации или улучшению ситуации. А в отношении лиц, нарушивших закон, будут приняты соответствующие меры. Мы идем по пути правового государства и должны научиться жить по закону", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/409515
Теги:
митинг, президент, Бишкек, Кыргызстан, жилмассив, Садыр Жапаров
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